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Midgart Times: Сериал Halo от Paramount+ уже продлили на 2 сезон

Midgart Times: Сериал Halo от Paramount+ уже продлили на 2 сезон


В рамках The Game Awards был показан первый трейлер сериала Halo, который должен выйти на Paramount+ в 2022 году. Пока нет точной даты релиза первого сезона сериала, он все еще находится в постпроизводстве. Но уже появилась информация, что сериал по Halo продлен на 2 сезон.

Портал Midgart Times, ссылаясь на свои источники, сообщает следующее:



Сериал по Halo продлен на 2 сезон до выхода 1 сезона.



Помимо Paramount+, смотреть сериал Halo можно будет на «Netflix и Amazon Prime Video в разных странах».



Бюджет 1 сезона сериала Halo составил $200 миллионов.

Отметим, что перечисленная выше информация не официальная, на данный момент известно, что сериал Halo будет показан на Paramount+ в 2022 году. Про съемку второго сезона официально не сообщалось. Известно, что первый сезон будет состоять из 10 серий.


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По материалам: newxboxone

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