Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до нового бренда Надежды Оболенцевой

Вадим Карасев

Подводим итоги очередной недели: Ким Джонс представил новую мужскую коллекцию Dior, посвященную битникам, Надежда Оболенцева запустила бренд спортивной одежды, а Демна Гвасалия решил "переименоваться". Подробности — в нашем дайджесте.

1.Наоми Кэмпбелл, Лила Мосс и Том Дейли на показе новой мужской коллекции Dior

Ким Джонс представил в Лондоне новую коллекцию Dior Homme, вдохновением для которой послужило творчество Джека Керуака, важнейшего представителя литературы бит-поколения. В коллекцию вошли характерные для моды 1950—1960-х яркие пиджаки, которые комбинируются с рубашками в клетку, куртки с накладными карманами, в качестве более буквальных референсов к теме добавили свитера с портретом самого Керуака. На показе также можно было ознакомиться и с частной литературной коллекцией Джонса.





Наоми КэмпбеллЛила МоссЛука ГуаданьиноДжордан БарреттBryanboyТом Дейли





Показ Dior

























2.Надежда Оболенцева запустила бренд спортивной одежды, а пловец Том Дейли — бренд наборов для вязания

Образ олимпийского чемпиона Тома Дейли связан у нас даже не столько с филигранными прыжками в воду (хотя и их мы смотрели с удовольствием), сколько с вязанием. Все благодаря вирусным фотографиям, которые разошлись по сети во время летней Олимпиады — в свободное время спортсмен сидел на трибуне с мотком шерсти и спицами и вязал.

Оказалось, что это давнее хобби Тома, и вязаные вещи он сам обожает (даже на показ Dior он отправился в уютном свитере, а не в костюме). Но недавно он решил хобби и монетизировать, а заодно помочь другим открыть в себе страсть к рукоделию. Теперь его знаменитые уютные свитера, кардиганы и шарфы можно связать самим. На сайте Том продает наборы для вязания разной сложности. Их стоимость — от 35 до 125 фунтов стерлингов. Многие наборы уже расхватали!





Том Дейли

Пока Том предлагает взяться за сезонные рождественские свитера, Надежда Оболенцева решила напомнить, что и в разгар праздничного сезона не стоит забывать о спорте. Светская героиня запустила бренд топов и легинсов No Sport. Пока Надежда показала несколько моделей ярких расцветок. Продвигают новинки в инстаграме при помощи бородатых шуток вроде "если с первого раза у вас ничего не получилось, значит, парашютный спорт не для вас".





Надежда Оболенцева

3.Демна Гвасалия просит теперь называть его просто Демной

Вслед за Канье Уэстом, который поменял имя на Ye, сократить анкетные данные захотел и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия. На этой неделе он показал новую коллекцию бренда и в пресс-релизе для прессы попросил называть его отныне просто Демной.





Демна

Трансляция показа была стилизована под запись на VHS-кассете, где смешались подиум и бэкстейдж. Туда же сразу добавили и восторженные отзывы поклонников марки, в том числе Ренаты Литвиновой. В финале трансляции звучала песня Земфиры "Злой человек". Ну а коллекцию под новым именем дизайнер создал такую же, как и под старым — много черного, силуэты оверсайз и "пацанский" стиль на месте.

4.Lancôme выпустил коллекцию в честь сериала "Эмили в Париже"

Косметический бренд представил коллекцию, вдохновленную сериалом "Эмили в Париже", второй сезон которого выйдет уже скоро. В линейку вошли помады красных оттенков, палетка теней в форме сердца, парфюм и сыворотка для лица. Хранить все это можно в специальной косметичке, которую выпустили в рамках коллаборации.





Lancôme x "Эмили в Париже"

Надя Бесчетникова