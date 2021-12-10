Муж Светланы Антоновой признался ей в любви в день рождения

Актриса и многодетная мама, Светлана Антонова сегодня отмечает 42-летие, с чем ее трогательно поздравил муж, режиссер Александр Жигалкин. Актер, режиссер таких известных телепроектов, как «6 кадров», «Слава Богу, ты пришёл!», «Папины дочки» и «Воронины», Александр Жигалкин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 10 декабря, его супруге исполнилось 42 года. Многие знают актрису Светлану Антонову по главной роли в фильме «Охота на пиранью». Продюсер посвятил имениннице теплое поздравление в личном блоге. Он восхищается любимой женщиной.Светлана Антонова «Ты для меня всегда загадка… Света люблю тебя.. С днём рождения, будь счастлива и здорова!!»— трогательно написал Александр Жигалкин. «Ещё совсем чуть - чуть и мне стукнет 42 ! Как я это принимаю? По - разному. как и все не верю в свой реальный возраст, как и все, его не ощущаю. По внутреннему ощущению мне 26 🙈 Кризис среднего возраста безусловно ощущается, я не буду врать вам, что чудесно себя понимаю и спокойно переношу своё взросление !!!!! Терпеть не могу это инстаграмное враньё.😂. Знаю одно - я счастлива и живу так, как я хотела и мечтала ! А с этими цифрами, я смирюсь 😂 С наступающим меня д.р. !!!!! 🎁 Светок! Держаться, не сдаваться и люби себя побольше!❤️🙏🏻❤️ уж пора бы», - обратилась сама к себе актриса.Светлана Антонова с детьми Кстати, 6-декабря Антонова и Жигалкин отметили восьмую годовщину свадьбы. Светлана посвятила мужу очень трогательные слова.«А мы в трудах и заботах, только к вечеру вспомнили о нашей годовщине свадьбы! ☺️☺️☺️🤣🤣 Давненько - то было, но очень весело ! 💃🏻🥂🎤🎼🎺🎷🪕🎻🧸🎉🎊🎁❤️ Иногда даже Говорим другу другу, в шутку, а может поженимся ? Ааааа! Ну, да! Мы ж уже женаты !🤣🤣🤣 с праздником дорогой мой ❤️😘❤️, неповторимый, любимый, талантливый до небес, обожаемый мой МУЖ. 🥰 Перспективы мы наметили давно, жить долго и счастливо ! Пусть так и будет 🙏🏻❤️🙏🏻»,- написала Антонова в годовщину свадьбы.Светлана Антонова и Александр Жигалкин на свадьбе Напомним, Светлана Антонова подарила Александру Жигалкину троих детей. В 2012 году на свет появилась их дочь Таисия. В 2016-м у пары родился сын Арсений. А в 2021 году в семье вновь произошло пополнение. Светлана Антонова родила девочку. Малышке дали имя Аглая.Кроме того, режиссер воспитывает дочь супруги от первого брака. Марии 17 лет. Отметим, Жигалкин был женат на Дарье Поверенновой. В 1992 году у них родилась девочка Полина. От второго брака у продюсера есть еще дочь Анастасия.