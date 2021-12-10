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Мужчина почти 50 лет живет с поднятой вверх рукой и на это есть причина

Мужчина почти 50 лет живет с поднятой вверх рукой и на это есть причина

Индиец почти полвека провел с поднятой вверх рукой – такой жест он расценивал как выражение уважения к Шиве.

В начала 70-х годов пошлого века мужчина по имени Амар вел обычный образ жизни, работал в банковской структуре, была женат, обзавелся наследникам.

Но в какой-то момент он решил, что должен посвятить всего себя Шиве.

Чтобы продемонстрировать свое решение, он начал жить с поднятой вверх рукой. Мужчина не смел опускать ее даже в том случае, если конечность затекала и сильно болела. Но через пару лет болевые ощущения ушли, и Амар перестал получать хоть какие-то ощущения. Конечность была атрофирована.


«Я не хочу многого от жизни. Я лишь не найду ответа на вопросы. Почему люди ругаются, воюют, убивают друг друга. Я хочу, чтобы на Земле был мир», – рассказывает Амар.


Если бы он сильно захотел, он бы не смог опустить конечность, так как система кровоснабжения серьёзно повреждена.

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По материалам: MirFactov

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