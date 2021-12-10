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На средства «Газпрома» построили новую школу-детский сад в Большом Голоустном

На средства «Газпрома» построили новую школу-детский сад в Большом Голоустном

9 декабря в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Стороны высоко оценили стратегический характер сотрудничества компании и региона. Отмечено, что «Газпром» продолжает активно обустраивать Ковыктинское месторождение — базовое для Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

В настоящее время здесь идет эксплуатационное бурение, строительство инфраструктурных объектов. Напомним, ведется сооружение участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения в Якутии. По территории Иркутской области проходит 635 километров этого участка, из них более половины уже сварено, уложено и засыпано.

Еще одна тема встречи — перспективы газификации региона. В сентябре текущего года подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. В настоящее время идет подготовка к ее реализации.

На совещании было отмечено участие «Газпрома» в социально значимых проектах региона. В частности, компания направила финансирование на сооружение детского сада и общеобразовательной школы в Жигалово. Кроме того, за счет средств «Газпрома» построена школа-детский сад на 110 мест в поселке Большое Голоустное Иркутского района. Она заменит сельскую школу, сгоревшую в ноябре 2020 года.

Справка
Между «Газпромом» и Правительством области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации. Подписана Дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Иркутской области, в том числе импортозамещающей, в интересах «Газпрома». В 2007–2009 годах «Газпром» построил магистральный газопровод к Братску, межпоселковые газопроводы к поселкам Зяба и Гидростроитель.

Программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы предусматривает завершение строительства магистрального газопровода от Ковыктинского месторождения до Жигалово, включая газораспределительную станцию, а также завершение строительства и ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода до поселка Жигалово и строительство сетей газораспределения в Жигаловском районе Иркутской области. Инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме 20,6 миллиарда рублей.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки. Кроме того, в Иркутске возведен современный водноспортивный комплекс. В Тулуне открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом в рамках оказания помощи по восстановлению города после наводнения 2019 года. «Газпром» также оказал содействие строительству кафедрального собора в честь Рождества Христова с духовно-просветительским центром в Братске.

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По материалам: irk

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