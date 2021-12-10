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«Настоящий Next-gen»: геймплей демо-версии «Матрица: Пробуждение»

«Настоящий Next-gen»: геймплей демо-версии «Матрица: Пробуждение»


Несколько дней назад демо-версия «Матрица: Пробуждение» стала доступна для предварительной загрузки в Microsoft Store. Она бесплатная, и это не полноценная игра, а демонстрация возможностей движка Unreal Engine 5. Разработчики отмечают, что эта демо-версия дает возможность увидеть «настоящий next-gen», и это похоже на правду.

Если вы еще не скачали демо-версию «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X или Xbox Series S — обязательно это сделайте. Демонстрация была создана разработчиками Unreal Engine 5 совместно с командой создателей оригинального фильма «Матрица». Демо-версия сочетает в себе элементы игры и элементы фильма. Она имеет русскую локализацию.

Матрица: Пробуждение An Unreal Engine 5 Experience

Приготовьтесь заглянуть в будущее интерактивного повествования и развлечений с UE5 в этой бесплатной кинематографической демонстрации, расширяющей границы возможного с помощью технологий реального времени.
Перейти в Microsoft Store

Демо «Матрица: Пробуждение» выглядит очень впечатляюще, ниже можно посмотреть геймплей. Специалисты (вроде Digital Foundry) обещают в ближайшее время предоставить подробный разбор данной демонстрации, но уже сейчас они говорят, что опробовать эту демо должен обязательно каждый.


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В демо создали огромный город на Unreal Engine 5. Город имеет ширину 4138 км и длину 4968 км, что немного больше, чем размер центра Лос-Анджелеса. В городе 260 км дорог, 512 км тротуаров, 1248 перекрестков, 45 073 припаркованных автомобиля (из которых 38 146 являются управляемыми и разрушаемыми), 7000 зданий (только на них уходит нескольких миллиардов полигонов), 35 000 смоделированных пешеходов.

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По материалам: newxboxone

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