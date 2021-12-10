Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 10 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз поможет вам правильно спланировать дела и настроиться на нужный лад. Старайтесь следовать советам экспертов, чтобы эта пятница стала благоприятным днем.

Этот день сложно назвать простым, но все трудности будут не напрасными, в чем нас уверяют числа. Сегодня основным источником негатива станет ментальная грязь, избавиться от которой можно при помощи четырех простых способов.

Число-покровитель 10 декабря 2021 года

Чтобы понять, каким будет этот день, важно узнать, какое число будет управлять энергетическими потоками. Для этого необходимо сложить все цифры даты и прибавить к полученному результату порядковый номер дня недели, то есть 5. 1+0+1+2+2+0+2+1+5=14. 1+4=5.

Пятерка правит миром, а это значит, что сегодня многие события будут логическим продолжением того, что происходило ранее. Все наши поступки и решения проявят себя в виде первых последствий. Именно поэтому главным символом дня становятся песочные часы, которые будут также отличным талисманом. Старайтесь рассчитывать только на себя самих. Пятерка сделает всех нас чуть более ответственными, а наше биополе — более устойчивым к проблемам. Будьте решительнее и смелее — у вас всё получится.





События 10 декабря из прошлого

10 декабря 1828 года указом Николая I в Санкт-Петербурге был основан Технологический институт. Это прекрасный день для обучения, получения новых знаний и поисков новых увлечений.

10 декабря 1901 года были вручены первые Нобелевские премии. Это тот день, когда люди получают то, чего заслуживают. Если вы упорно трудились, сегодня велика вероятность получить за это награду.

10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Это первый в мире документ, который определяет права всех без исключения людей. В эту пятницу нумерологи рекомендуют подписывать важные бумаги и принимать серьезные решения взвешенно и осторожно.

Советы нумерологов на эту пятницу

Старайтесь обходить стороной навязчивое мнение окружающих. Думайте своей головой и учитывайте личный опыт в моменты принятия решений. Пятерка поможет вам сделать верный выбор. Сегодня стоит сделать ставку на самих себя.

Любые изменения вы сможете обратить изменения себе на пользу, если не будете падать духом и думать, что все проблемы сегодня невозможно решить. Апатия и ощущение безнадежности могут спровоцировать фатальные события.

Не стоит сегодня задавать вопросы «как?» и «почему?». Причины не важны. Важно лишь то, как вы собираетесь справляться с трудностями и преградами на пути.

Меланхоличный настрой сегодня будет мешать достижению успехов в любви, в делах, да и в целом будет причиной проблем. Сохраняйте оптимизм — число 5 это любит и поощряет.

Талисманы удачи на 10 декабря

Серебряные украшения. Неизвестно, откуда именно придут сегодняшние неприятности, но серебро поможет отогнать пессимистичные мысли, а также установить надежную защиту от плохих людей.

Руна Дагаз. В рунической магии Дагаз имеет важное значение. Если сегодня произойдут важные события, то с этой руной они с более высокой вероятностью окажутся благоприятными. Все, что может причинить вам вред, обойдет вас стороной, если вы нарисуете эту руну на руке. Она поможет пережить все удары судьбы. Вот как она выглядит:



