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Объем ввода жилья в 2021 году в Иркутской области вырос на 32%

Объем ввода жилья в 2021 году в Иркутской области вырос на 32%

На начало декабря 2021 года в Иркутской области введено более одного миллиона квадратных метров жилья. Это на 32% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

До конца 2021 года планируется сдать еще около 80 тысяч квадратных метров. Таким образом, плановый показатель на конец года в один миллион 114 тысяч квадратных метров будет достигнут в срок. По данным регионального минстроя, на долю многоквартирных домов приходится 237,7 тысячи квадратных метров введенного жилья, еще 797,5 тысячи квадратных метров – индивидуальная жилая застройка.

Согласно данным Иркутскстата, среди городских округов лидеров по объемам ввода жилья стал Иркутск. В областном центре с января по октябрь 2021-го введено в действие 218 474 квадратных метра жилплощади, почти 67 тысяч «квадратов» – объекты индивидуального жилищного строительства.

Павел Писарев, министр строительства Иркутской области:
– На сегодняшний день в Иркутской области реализуются четыре крупных инвестиционных проекта, которые, несомненно, являются драйверами развития строительной отрасли региона. Они расположены в Тайшете, Усть-Куте, Жигалово и в Малой Еланке. Также большую роль играет комплексное развитие территорий. На сегодняшний день в регионе технология комплексного развития может быть применена на участках общей площадью около 2,5 тысячи гектаров.

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По материалам: irk

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