Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года
Сегодня, 09:10
Разработчики игры CrossfireX в рамках The Game Awards 2021 объявили долгожданную дату релиза своего проекта. Игра выходит на приставках Xbox One, Xbox Series X | S в начале следующего года — 10 февраля 2022 года.
Ниже можно посмотреть новый трейлер CrossfireX, с которым объявили дату релиза проекта. Отмечается, что игра получит несколько многопользовательских режимов и «кинематографичную» сюжетную кампанию, разработка которой велась студией Remedy.
Watch this video on YouTube
Напомним, что CrossfireX является консольным эксклюзивом Xbox.
По материалам: newxboxone