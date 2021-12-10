Объявлена дата релиза CrossfireX — 10 февраля 2022 года





Разработчики игры CrossfireX в рамках The Game Awards 2021 объявили долгожданную дату релиза своего проекта. Игра выходит на приставках Xbox One, Xbox Series X | S в начале следующего года — 10 февраля 2022 года.

Ниже можно посмотреть новый трейлер CrossfireX, с которым объявили дату релиза проекта. Отмечается, что игра получит несколько многопользовательских режимов и «кинематографичную» сюжетную кампанию, разработка которой велась студией Remedy.

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Напомним, что CrossfireX является консольным эксклюзивом Xbox.