Оценить мощь Unreal Engine 5 можно уже сейчас в рамках демо «Матрица: Пробуждение»



Несколько дней назад игрокам на Xbox Series X | S и Playstation 5 стала доступна для предварительной загрузки демонстрационная версия «Матрица: Пробуждение», размером около 30 Гб. Отмечалось, что игроки смогут в рамках The Game Awards 2021 «испытать мощь Unreal Engine 5» при помощи этой демо-версии.

Если вы загрузили демо «Матрица: Пробуждение», то уже можете опробовать контент, который она предлагает. Если еще не загрузили, то скачать ее можно бесплатно из Microsoft Store для приставок Xbox Series X и Xbox Series S.

Матрица: Пробуждение An Unreal Engine 5 Experience

Приготовьтесь заглянуть в будущее интерактивного повествования и развлечений с UE5 в этой бесплатной кинематографической демонстрации, расширяющей границы возможного с помощью технологий реального времени.

Перейти в Microsoft Store

Демо представляет собой промо-материал к фильму, плюс демонстрацию возможностей Unreal Engine 5. В ней есть русская локализация.

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