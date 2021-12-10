Opera запустила первое кладбище для геймеров

Вадим Карасев

Opera Software запустила метавселенную с первым виртуальным кладбищем для геймеров — Gamer Graveyard. Пользователям предлагается увековечить память друзей, забросивших видеоигры из-за дел в реальной жизни, сообщила пресс-служба компании.

"К счастью, если вы умрете в метавселенной, вы не умрете в реальной жизни. Но на самом деле люди скучают по вам. Онлайн-кладбище — это тонкий инструмент, с помощью которого люди могут рассказать своим друзьям, которые пропали без вести. Ваша виртуальная личность — часть метавселенной: это продолжение вашей физической жизни. Когда в вас умирает геймер, ему нужно место, где можно похоронить, и виртуальное кладбище может стать лучшим местом для этой цели", — сказал руководитель Opera GX Мацей Кочемба.

Онлайн-кладбище было создано в 8-битном стиле. Чтобы "похоронить" приятеля, нужно нажать "Bury a Friend", ввести его геймерский псевдоним, дату, когда он в последний раз заходил в игру, и выбрать аватар для надгробия. Ссылку на виртуальный склеп можно опубликовать в социальных сетях или отправить напрямую.

Согласно сайту, сейчас в этом проекте насчитывается более 26 тыс. "могил". Однако на главной странице можно увидеть лишь десяток из них — остальные придется искать по тегу. Некоторые пользователи даже создают могильные камни сами для себя, из-за желания остаться в памяти товарищей.

Ранее Ruposters писал, что в ЦБ увидели угрозу потери человеком контроля над своей жизнью из-за метавселенных.