Основатель Ark Invest не исключила роста цены биткоина до $550 000

Цена первой криптовалюты может вырасти еще на $500 000 благодаря активности институционалов. Такое мнение высказала основатель Ark Invest Кэти Вуд в интервью CNBC.

По ее словам, такие инвесторы ищут не связанные с традиционными классами активов возможности и переходят на криптовалюту «прямо сейчас».

«Причина, по которой это происходит, в некоторой степени заключается в том, что это новый класс активов с отличными от других активов корреляциями», — подчеркнула Вуд.

Если институционалы выделят примерно 5% своего портфеля на биткоин, это добавит $500 000 к текущей его цене, допустила она.

«Институциональные менеджеры должны смотреть на новые классы активов с низкими корреляциями, что является ключом к диверсификации и святым Граалем с точки зрения распределения активов», — заключила основатель Ark Invest.

9 декабря цена биткоина провалила уровень $50 000 — за последние сутки актив подешевел на 2,8% (CoinGecko). На момент написания BTC торгуется в районе $48 170.

График BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Падение котировок происходило на фоне продолжающихся проблем двух крупнейших китайских застройщиков.

7 декабря Kaisa Group Holdings пропустила выплаты в счет погашения основного долга по долларовым облигациям на сумму $400 млн. По ним не предусмотрен период отсрочки платежей. 8 декабря были приостановлены торги акциями компании на Гонконгской бирже.

На следующий день рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг эмитента в иностранной валюте Kaisa Group Holdings до «ограниченного дефолта».

9 декабря Fitch также снизило рейтинг холдинга China Evergrande Group и его дочерних компаний до «ограниченного дефолта» из-за невыплаты двух купонных платежей после истечения льготного периода в понедельник.

В начале ноября биткоин откатился от исторического максимума на фоне новостей о возможном дефолте Evergrande. Первая криптовалюта лишилась почти 9%, пробив вниз $63 000.

4 декабря агентство AFP сообщило, что китайское правительство вызвало основателя застройщика на фоне предупреждения компании об отсутствии «гарантированных» средств для выполнения финансовых обязательств. Это совпало с обвалом криптовалютного рынка.

Тогда аналитики Galaxy Digital Research в качестве причины назвали падения общую нервозность из-за выявления нового штамма COVID-19 под названием «омикрон» и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о варианте ускорения темпов сокращения объема выкупа облигаций.

Напомним, инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.



