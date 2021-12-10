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Основатель Ark Invest не исключила роста цены биткоина до $550 000

Основатель Ark Invest не исключила роста цены биткоина до $550 000


Цена первой криптовалюты может вырасти еще на $500 000 благодаря активности институционалов. Такое мнение высказала основатель Ark Invest Кэти Вуд в интервью CNBC.


По ее словам, такие инвесторы ищут не связанные с традиционными классами активов возможности и переходят на криптовалюту «прямо сейчас».


«Причина, по которой это происходит, в некоторой степени заключается в том, что это новый класс активов с отличными от других активов корреляциями», — подчеркнула Вуд.


Если институционалы выделят примерно 5% своего портфеля на биткоин, это добавит $500 000 к текущей его цене, допустила она.


«Институциональные менеджеры должны смотреть на новые классы активов с низкими корреляциями, что является ключом к диверсификации и святым Граалем с точки зрения распределения активов», — заключила основатель Ark Invest.


9 декабря цена биткоина провалила уровень $50 000 — за последние сутки актив подешевел на 2,8% (CoinGecko). На момент написания BTC торгуется в районе $48 170.


График BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Падение котировок происходило на фоне продолжающихся проблем двух крупнейших китайских застройщиков.


7 декабря Kaisa Group Holdings пропустила выплаты в счет погашения основного долга по долларовым облигациям на сумму $400 млн. По ним не предусмотрен период отсрочки платежей. 8 декабря были приостановлены торги акциями компании на Гонконгской бирже.


На следующий день рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг эмитента в иностранной валюте Kaisa Group Holdings до «ограниченного дефолта».  


9 декабря Fitch также снизило рейтинг холдинга China Evergrande Group и его дочерних компаний до «ограниченного дефолта» из-за невыплаты двух купонных платежей после истечения льготного периода в понедельник.


В начале ноября биткоин откатился от исторического максимума на фоне новостей о возможном дефолте Evergrande. Первая криптовалюта лишилась почти 9%, пробив вниз $63 000.


4 декабря агентство AFP сообщило, что китайское правительство вызвало основателя застройщика на фоне предупреждения компании об отсутствии «гарантированных» средств для выполнения финансовых обязательств. Это совпало с обвалом криптовалютного рынка.


Тогда аналитики Galaxy Digital Research в качестве причины назвали падения общую нервозность из-за выявления нового штамма COVID-19 под названием «омикрон» и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о варианте ускорения темпов сокращения объема выкупа облигаций.


Напомним, инвестор-миллиардер Луи Навелье допустил падение биткоина до $10 000. По его словам, на графике первой криптовалюты усиливается сигнал формирования «двойной вершины», реализация которой может наступить по мере нормализации ФРС монетарной политики.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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