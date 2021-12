OTC-платформа криптодеривативов Paradigm привлекла $35 млн

Внебиржевая платформа для институциональных инвесторов Paradigm закрыла раунд финансирования Серии А на $35 млн при оценке в $400 млн. Его возглавили Jump Trading и Alameda Research.

