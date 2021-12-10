Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию

PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию


Американская компания PepsiCo анонсировала NFT-коллекцию Pepsi Mic Drop на блокчейне Ethereum. Токены получат участники списка ожидания, регистрацию в который откроют 10 декабря в 20:00 МСК.



Коллекция состоит из 1893 токенов — в честь года основания компании.


Согласно пресс-релизу, NFT сгенерированы случайным образом: каждый представляет вариацию изображения микрофона, вдохновленную «знаковыми вкусами Pepsi». Они также разделены по степени редкости — наиболее уникальный выпустят в единственном экземпляре. 


Пользователям из листа ожидания отправят коллекционные предметы 14 декабря. Чтобы получить NFT, им необходимо будет заплатить комиссию в блокчейне Ethereum. На момент написания средний сетевой сбор находятся на уровне $4,84 за транзакцию, согласно Etherscan.


В июле конкурент Pepsi — Coca-Cola — заключил сотрудничество с платформой Tafi для выпуска коллекции NFT в честь Международного дня дружбы.


Напомним, 7 декабря разработчик и издатель видеоигр Ubisoft представил платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT.


Ранее Adidas анонсировала коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Мужчина почти 50 лет живет с поднятой вверх рукой и на это есть причина
Мужчина почти 50 лет живет с поднятой вверх рукой и на это есть
В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют
В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в
В Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров криптоиндустрии
В Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров
MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн
MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн
PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию
PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию
Завершился четвертый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Parallel Finance
Завершился четвертый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект
Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России
Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России
3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 9-12 декабря
3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 9-12
«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского сезона
«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского
Эксклюзивная для Xbox игра As Dusk Falls близка к релизу
Эксклюзивная для Xbox игра As Dusk Falls близка к релизу
Крупное финальное дополнение Wounds of Eventide для Blasphemous уже доступно
Крупное финальное дополнение Wounds of Eventide для Blasphemous уже

Топ на сегодня

Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого
Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего состоит образ Уиллоу Смит
Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего
Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка
Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество
Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество

Еще по теме

Pepsi начала искать бутылку с железякой внутри
МИД одобрил отношение Pepsi и Danone к выпускникам из Крыма
Война стикеров: украинцы выбирают музыку и анимацию
Компания PepsiCo собирается уменьшить количество сахара в своих напитках