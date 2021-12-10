PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию

Американская компания PepsiCo анонсировала NFT-коллекцию Pepsi Mic Drop на блокчейне Ethereum. Токены получат участники списка ожидания, регистрацию в который откроют 10 декабря в 20:00 МСК.

Yup. We did that. Introducing Pepsi Mic Drop – our genesis #NFT collection. Details in the thread below 🧵 pic.twitter.com/JS9Qu51yGm — Pepsi (@pepsi) December 9, 2021

Коллекция состоит из 1893 токенов — в честь года основания компании.

Согласно пресс-релизу, NFT сгенерированы случайным образом: каждый представляет вариацию изображения микрофона, вдохновленную «знаковыми вкусами Pepsi». Они также разделены по степени редкости — наиболее уникальный выпустят в единственном экземпляре.

Пользователям из листа ожидания отправят коллекционные предметы 14 декабря. Чтобы получить NFT, им необходимо будет заплатить комиссию в блокчейне Ethereum. На момент написания средний сетевой сбор находятся на уровне $4,84 за транзакцию, согласно Etherscan.

В июле конкурент Pepsi — Coca-Cola — заключил сотрудничество с платформой Tafi для выпуска коллекции NFT в честь Международного дня дружбы.

Напомним, 7 декабря разработчик и издатель видеоигр Ubisoft представил платформу для торговли внутриигровыми предметами в формате NFT.

Ранее Adidas анонсировала коллаборацию с Bored Ape Yacht Club, GMoney и PunksComic.