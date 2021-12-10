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Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе

Первую в регионе ледовую переправу открыли в Шелеховском районе

9 декабря через реку Иркут в селе Шаманка Шелеховского района открыли первую в Иркутской области ледовую дорогу. Переправа позволит обеспечить регулярное дорожное сообщение жителей населенных пунктов, своевременное оказание медицинской помощи и решение других важных вопросов жизнеобеспечения.

На переправе, как и на дороге, для автомобилистов действуют правила дорожного движения. Грузоподъемность переправы ограничена: передвигаться по ней могут только легковые автомобили весом до двух тонн. Протяженность составляет 600 метров, а скорость передвижения — не более десяти километров в час.

На территории Иркутской области в 17 муниципальных образованиях планируют открыть 51 ледовую переправу. Из них 18 областного и 33 — местного значения.

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По материалам: irk

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