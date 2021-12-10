Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подтверждены 4 новые игры в Game Pass для Xbox

Подтверждены 4 новые игры в Game Pass для Xbox


В рамках шоу The Game Awards компания Microsoft сделала акцент на подписку Xbox Game Pass для PC. Было объявлено, что в подписке Game Pass на компьютерах появятся 4 новые игры, сразу после релиза. Однако оставался открытым вопрос, добавят ли эти игры и на других платформах.

В официальном блоге Xbox компания Microsoft подтвердила, что 4 игры, которые ранее были заявлены к добавлению в Game Pass на PC, также добавят в Game Pass на Xbox и Cloud Gaming. Напомним, что речь идет о следующих играх:



Sniper Elite 5



Pigeon Simulator



Trek to Yomi



Игра от Hugecalf Studios, которая пока не раскрывается

Отметим, что Sniper Elite 5 пока официально не представлена — игру покажут сегодня в рамках шоу [email protected] Gathering.

Pigeon Simulator — это игра от студии HakJak, которая будет выпущена издательством tinyBuild. У проекта пока нет даты релиза, ниже можно посмотреть его трейлер.


Watch this video on YouTube

Trek to Yomi — весьма любопытный проект от Devolver Digital, который тоже пока не имеет точную дату релиза, его планируют выпустить в 2022 году. В игре предстоит стать юным воином Хироки, который не смог защитить свою деревню и вынужден отправиться в путешествие, чтобы найти обидчиков и расправиться с ними. Действия игры разворачиваются в Японии в 1850-х годах. Ниже можно посмотреть трейлер игры Trek to Yomi.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

День Конституции Российской Федерации можно картинкой и стихотворением поздравить друзей
День Конституции Российской Федерации можно картинкой и
Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до нового бренда Надежды Оболенцевой
Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до
Dustborn
Dustborn
Проект будущего СИЗО во Львове
Проект будущего СИЗО во Львове
Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России
Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании
В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий
В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий
Подведены итоги реализации проекта «Без срока давности» в 2021 году
Подведены итоги реализации проекта «Без срока давности» в 2021 году
Школьников приглашают к участию в экологическом конкурсе «7Я»
Школьников приглашают к участию в экологическом конкурсе «7Я»
Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по информатике
Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по
Студенты педагогических специальностей покажут мастерство на профессиональных конкурсах в Забайкалье
Студенты педагогических специальностей покажут мастерство на
Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд
Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в

Еще по теме

Эти 4 игры будут добавлены в подписку Game Pass
Официально: DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game добавят в Game Pass в день релиза
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
Официально: игру Lawn Mowing Simulator добавят в Game Pass