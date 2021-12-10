Подтверждены 4 новые игры в Game Pass для Xbox





В рамках шоу The Game Awards компания Microsoft сделала акцент на подписку Xbox Game Pass для PC. Было объявлено, что в подписке Game Pass на компьютерах появятся 4 новые игры, сразу после релиза. Однако оставался открытым вопрос, добавят ли эти игры и на других платформах.

В официальном блоге Xbox компания Microsoft подтвердила, что 4 игры, которые ранее были заявлены к добавлению в Game Pass на PC, также добавят в Game Pass на Xbox и Cloud Gaming. Напомним, что речь идет о следующих играх:

Sniper Elite 5Pigeon SimulatorTrek to YomiИгра от Hugecalf Studios, которая пока не раскрывается

Отметим, что Sniper Elite 5 пока официально не представлена — игру покажут сегодня в рамках шоу [email protected] Gathering.

Pigeon Simulator — это игра от студии HakJak, которая будет выпущена издательством tinyBuild. У проекта пока нет даты релиза, ниже можно посмотреть его трейлер.

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Trek to Yomi — весьма любопытный проект от Devolver Digital, который тоже пока не имеет точную дату релиза, его планируют выпустить в 2022 году. В игре предстоит стать юным воином Хироки, который не смог защитить свою деревню и вынужден отправиться в путешествие, чтобы найти обидчиков и расправиться с ними. Действия игры разворачиваются в Японии в 1850-х годах. Ниже можно посмотреть трейлер игры Trek to Yomi.

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