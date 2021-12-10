Подведены итоги реализации проекта «Без срока давности» в 2021 году

В Музее Победы прошёл Всероссийский семинар «Без срока давности», на котором ведущие федеральные эксперты поделились новыми практиками применения материалов федерального проекта «Без срока давности» в своей профессиональной деятельности, рассказали о важности восстановления и сохранения исторической правды, достоверной информации о событиях Великой Отечественной войны, сообщает Минпросвещения России.

Мероприятие состоялось в очном и онлайн-формате. Министерство просвещения Российской Федерации реализует проект в тесном взаимодействии с педагогическими вузами и колледжами, входящими в Ассоциацию развития педагогического образования.

«Без срока давности» – просветительский проект, инициированный Президентом России Владимиром Путиным и направленный на сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят просветительские акции и научные конференции.

Проект, направленный на противодействие фальсификации истории, набирает популярность среди молодёжи, позволяет сохранить историческую память и передать её подрастающему поколению, вовлечь ребят в изучение исторических фактов. В частности, благодаря проекту удалось обнародовать архивные документы, связанные с Нюрнбергским процессом.

Особое внимание уделяется работе в онлайн-пространстве. Так, в День воинской славы России в дистанционном формате прошла акция «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда». Зафиксировано более 31 миллиона подключений к этому мероприятию не только в России, но и во всём мире.

Первые итоги реализации проекта «Без срока давности» также подвели на Международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», посвящённом сохранению исторической правды о Дальневосточной победе Красной армии во Второй мировой войне. В рамках форума обсуждались вопросы, связанные с научной, методической, воспитательной и просветительской деятельностью педагогического сообщества, направленной на формирование у обучающихся концептуальных представлений о Хабаровском процессе, включение истории Хабаровского процесса в проект «Без срока давности». По итогам сессий принято решение о разработке методических рекомендаций для учителей по истории Хабаровского процесса. Кроме того, во Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» будет включено новое тематическое направление по Хабаровскому процессу.

Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью воспитательного процесса и одной из ключевых задач Минпросвещения России. Министерство просвещения принимает активное участие в работе в рамках просветительского проекта «Без срока давности» и вместе с коллегами из региональных органов образования и школ включает в образовательный процесс всё больше фактов и направлений, связанных с Великой Отечественной войной.