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Пограничные пункты отремонтируют по строгим нормативам

Пограничные пункты отремонтируют по строгим нормативам

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Дмитрий Литвинов



Установлены нормативы финансовых затрат на ремонт и содержание пунктов пропуска через российскую государственную границу на 2021 год. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 10 декабря.

Кабмин получил право утверждать нормативы финансовых затрат и правила расчёта размера бюджетных денег на капитальный ремонт, ремонт и содержание пунктов пропуска через Государственную границу РФ в соответствии с федеральным законом, принятым летом 2021 года.

До этого таких нормативов и правил расчёта не существовало, при этом государственной программой до 2024 года была предусмотрена реконструкция и переоснащение 41 пункта пропуска и 48 дополнительных мероприятий, отмечал ранее замминистра транспорта Дмитрий Зверев.

Сейчас из 388 пунктов пропуска 75 не работает, а 267 не оснащено всем необходимым, отмечал зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, причина в том, что объём средств для их обслуживания остаётся незначительным.

Законы, вступающие в силу с 10 декабря


Согласно вступающему в силу документу, норматив финансовых затрат на ремонт одного квадратного метра площади зданий и помещений пункта пропуска составляет 143,18 рубля, на капитальный ремонт — 478,05 рубля.

Содержание квадратного метра площади территории в автомобильных и смешанных пунктах пропуска оценили в 149,65 рубля. При этом под содержанием понимаются организационно-технические мероприятия по обслуживанию и уборке зданий, сооружений, территории и иных объектов пунктов пропуска.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#безопасность #капремонт


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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