Полковник юстиции Екатерина Фролова назначена советником мэра Иркутска

На должность советника мэра Иркутска Руслана Болотова назначена полковник юстиции Екатерина Фролова. К обязанностям она приступила 1 декабря, до этого с 22 марта 2012 года Екатерина Фролова возглавляла следственное управление МУ МВД России «Иркутское». В администрации она будет курировать взаимодействие с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба мэрии.

Екатерина Ильинична Фролова в 1988 году окончила юридический факультет Иркутского госуниверситета по специальности «Правоведение». Проходила службу в органах внутренних дел с 1988 года.

За время службы в следственных органах неоднократно поощрялась правами начальника ГУ МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, мэра Иркутска и губернатора Иркутской области. Награждена медалями «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней и ведомственной наградой министра МВД России «За доблесть в службе».