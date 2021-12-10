Polygon поглотил стартап Mir Protocol. Сумма сделки — $400 млн

Проект Polygon (MATIC) приобрел стартап Mir Protocol, который разрабатывает решения для масштабирования Ethereum на базе технологии ZK-Rollups. Сумма сделки составила $400 млн.

1/8 It's official: #Polygon welcomes @MirProtocol, a groundbreaking ZK startup in a $400M deal!



Mir's amazing team developed the world’s fastest ZK scaling tech; we are joining hands to utilize it and build Polygon Zero - a highly-scalable, Ethereum-compatible ZK Rollup. 🦄💫 pic.twitter.com/99m7Y0tDTN — Polygon | $MATIC - We're hiring! (@0xPolygon) December 9, 2021

В рамках сделки стартап получит $190 млн в токенах MATIC и $100 млн в стейблкоинах USD Coin (USDC). Соглашение подписали 26 ноября, цена MATIC рассчитана по курсу на тот момент.

В Polygon утверждают, что Mir Protocol обладает самой быстрой (0,17 секунды на обычном ноутбуке) технологией доказательства с нулевым разглашением (ZK-proof). Это означает, что она может генерировать ZK-proof быстрее и проверять больше транзакций в рамках одного доказательства.

По условиям соглашения, Mir Protocol проведет ребрендинг в Polygon Zero. Разработанный стартапом протокол plonky2 ляжет в основу решения, которое команда проекта позиционирует в качестве ультимативного L2 для Ethereum на базе ZK-Rollups.

В разговоре с The Block соучредитель Polygon Михайло Бьелич отметил, что первый Rollups от нового подразделения будет готов в следующем году. По его словам, в середине 2022 года ожидается запуск zkEVM от команды Polygon Hermez.

В августе Polygon поглотил платформу Hermez Network, которая также специализируется на L2 на базе ZK-Rollups. Стоимость сделки составила $250 млн.

Одновременно с этим проект объявил, что направит на развитие связанных в ZK-Rollups решений $1 млрд.

В ноябре Polygon анонсировал новое решение второго уровня для Ethereum на основе ZK-Rollups и выпустил его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.

Напомним, в декабре СМИ узнали о планах Polygon привлечь до $150 млн венчурных инвестиций.