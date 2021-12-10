Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Polygon поглотил стартап Mir Protocol. Сумма сделки — $400 млн

Polygon поглотил стартап Mir Protocol. Сумма сделки — $400 млн


Проект Polygon (MATIC) приобрел стартап Mir Protocol, который разрабатывает решения для масштабирования Ethereum на базе технологии ZK-Rollups. Сумма сделки составила $400 млн.



В рамках сделки стартап получит $190 млн в токенах MATIC и $100 млн в стейблкоинах USD Coin (USDC). Соглашение подписали 26 ноября, цена MATIC рассчитана по курсу на тот момент.


В Polygon утверждают, что Mir Protocol обладает самой быстрой (0,17 секунды на обычном ноутбуке) технологией доказательства с нулевым разглашением (ZK-proof). Это означает, что она может генерировать ZK-proof быстрее и проверять больше транзакций в рамках одного доказательства. 


По условиям соглашения, Mir Protocol проведет ребрендинг в Polygon Zero. Разработанный стартапом протокол plonky2 ляжет в основу решения, которое команда проекта позиционирует в качестве ультимативного L2 для Ethereum на базе ZK-Rollups.


В разговоре с The Block соучредитель Polygon Михайло Бьелич отметил, что первый Rollups от нового подразделения будет готов в следующем году. По его словам, в середине 2022 года ожидается запуск zkEVM от команды Polygon Hermez. 


В августе Polygon поглотил платформу Hermez Network, которая также специализируется на L2 на базе ZK-Rollups. Стоимость сделки составила $250 млн.


Одновременно с этим проект объявил, что направит на развитие связанных в ZK-Rollups решений $1 млрд.


В ноябре Polygon анонсировал новое решение второго уровня для Ethereum на основе ZK-Rollups и выпустил его центральный компонент — виртуальную машину, использующую протокол zk-STARKs в качестве базовой системы доказательства.


Напомним, в декабре СМИ узнали о планах Polygon привлечь до $150 млн венчурных инвестиций.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Polygon поглотил стартап Mir Protocol. Сумма сделки — $400 млн
Polygon поглотил стартап Mir Protocol. Сумма сделки — $400 млн
СМИ: олигарх Коломойский обустроил крупную майнинг-ферму на Запорожском заводе ферросплавов
СМИ: олигарх Коломойский обустроил крупную майнинг-ферму на
OTC-платформа криптодеривативов Paradigm привлекла $35 млн
OTC-платформа криптодеривативов Paradigm привлекла $35 млн
Конкурс ForkLog и ChessNFT: выиграй «шахматный» NFT
Конкурс ForkLog и ChessNFT: выиграй «шахматный» NFT
Основатель Ark Invest не исключила роста цены биткоина до $550 000
Основатель Ark Invest не исключила роста цены биткоина до $550 000
Редкий NFT из коллекции CryptoPunks продали за рекордные $10,3 млн
Редкий NFT из коллекции CryptoPunks продали за рекордные $10,3 млн
17 фотографий, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы разобраться, что там происходит
17 фотографий, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы
Гороскоп на 2022 год от Анжелы Перл
Гороскоп на 2022 год от Анжелы Перл
Анна Седокова призналась, что расставаться нужно уметь
Анна Седокова призналась, что расставаться нужно уметь
Иркутская область направила в Госдуму 25 предложений по закону о QR-кодах
Иркутская область направила в Госдуму 25 предложений по закону о
Полковник юстиции Екатерина Фролова назначена советником мэра Иркутска
Полковник юстиции Екатерина Фролова назначена советником мэра Иркутска
В Иркутской области появится карта опасных для детей мест
В Иркутской области появится карта опасных для детей мест

Топ на сегодня

Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской

Еще по теме

СМИ узнали о планах Polygon привлечь до $150 млн венчурных инвестиций
21Shares получила листинг ETP на основе Polygon на Euronext
Polygon представил решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups
Кроссчейн-протокол Wormhole добавит поддержку блокчейна Polygon