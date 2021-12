Polygon поглотил стартап Mir Protocol. Сумма сделки — $400 млн

Проект Polygon (MATIC) приобрел стартап Mir Protocol, который разрабатывает решения для масштабирования Ethereum на базе технологии ZK-Rollups. Сумма сделки составила $400 млн.

1/8 It's official: #Polygon welcomes @MirProtocol, a groundbreaking ZK startup in a $400M deal!



Mir's amazing team developed the world’s fastest ZK scaling tech; we are joining hands to utilize it and build Polygon Zero - a highly-scalable, Ethereum-compatible ZK Rollup. 🦄💫 pic.twitter.com/99m7Y0tDTN