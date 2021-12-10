Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana

9 декабря сеть Solana предположительно подверглась DDoS-атаке, следует из сообщений пользователей. Разработчики не прокомментировали эту информацию.

СМИ процитировали удаленный впоследствии твит NFT-платформы Blockasset, проводившей распределение нативного токена BLOCK:

"Мы знаем, что на распространение токенов уходит много времени. Solana перегружена DDoS-атаками, которые забили сеть, вызвав задержки".

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1468972039088132096

Специализирующаяся на Solana инфраструктурная компания GenesysGo также сообщила о задержках с обработкой транзакций на блокчейне, но объяснила это "проблемами роста" и призвала к спокойствию.

https://twitter.com/GenesysGo/status/1468955593037651973

Основатель платформы кредитования Solend подтвердил падение скорости обработки транзакций, отметив, что она "все равно в 30 раз выше, чем у Ethereum".

https://twitter.com/0xrooter/status/1468964849988534272

CEO Verbit Рой Мерфи заявил о глобальном сбое Solana, однако, согласно данным, сеть не прекращала работу.

"Блокчейн Solana подвергся DDoS-атаке и перегрузке. Сеть не работает по всему миру. Биткоин решает эту проблему", — написал он.

https://twitter.com/coinyeezy/status/1468999554796339206

Стоящая за проектом организация Solana Foundation публично атаки не подтвердила.

За последние 24 часа цена токена Solana (SOL) упала на 7,5% (CoinGecko). На момент написания это наибольшее снижение среди крупнейших по капитализации криптовалют, хотя все они находятся в красной зоне.

Данные: CoinGecko.



Напомним, 14 сентября 2021 года в сети Solana произошла остановка ончейн-активости. Новые блоки не выходили более 16 часов, для возобновления работы блокчейна потребовался его перезапуск. Причиной инцидента разработчики назвали DDoS-атаку.