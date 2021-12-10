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Популярные заблуждения о водке, в которые давно пора перестать верить

Популярные заблуждения о водке, в которые давно пора перестать верить
1. Водка очень калорийная

В 100 граммах водки содержится 231 калория. Продукты питания, которые используются в качестве закуски к водке, как правило, в 2.5, 3, а иногда и в 5 раз калорийнее водки. Впрочем, если кто-то переживает за свой лишний вес в контексте спиртного, то стоит отметить, что любой алкоголь наносит организму без повышенной калорийности куда больший вред, чем самая «избыточная» еда.

2. Больше всего водки пьют в России

Конкретно по водке статистику не делают. Во всяком случае хоть сколь-нибудь точно. Чаще всего исследуется или общее потребление алкоголя на душу населения. Или потребление крепкого алкоголя на душу населения. Что касается алкоголя в принципе, то одной из самых пьющих стран является Ирландия, а Россия и большинство ее европейских соседей находится где-то на одном уровне с Великобританией, Францией и Германией. Что же касается крепкого алкоголя, то в 2020 году Россия оказалась на 8 месте с 11.1 литрами на человека. На первом – Литва с 12.3 литрами. Десятку «лидеров» закрыла Польша с 10.6 литрами на душу.

3. Водка не портится и не выветривается

Если не соблюдать правила хранения, то водка портится не только достаточно легко, но еще и очень быстро. Ни в коем случае нельзя держать водку под прямыми солнечными лучами. Так же алкоголь не любит слишком низкой и слишком высокой температуры. Не рекомендуется держать водку в пластиковой таре. Если не закрывать емкость с водкой крышкой, то напиток будет постепенно выветриваться (в первую очередь спирт), а спустя некоторое время в нем запустятся процессы окисления. Испортившаяся водка имеет другой цвет и запах, в ней может появиться мутный осадок. Крепость напитка при этом теряется.

4. Водка не замерзает

Одно из самых популярных заблуждений о 40-градусном напитке. На самом деле любой алкогольный напиток может замерзнуть. Разница лишь в том, насколько низкая температура для этого потребуется. Применительно к водке, скорее всего будет достаточно где-то -25 градусов по Цельсию. Если водка вдруг замерзает при меньшей температуре, то значит она является контрафактной и в ней не 40 градусов крепости. Иными словами, в напитке содержится некоторое количество ненужных примесей.

5. Водка согревает

Не просто миф, а крайне опасное заблуждение, которое может стоить человеку здоровья и жизни. Сразу после употребления у человека действительно создается ощущение согревания. Однако, «тепло» человеку становится не по-настоящему, а из-за расширения сосудов и ускорения циркуляции крови. Совсем скоро сосуды начнут сжиматься вновь, что в свою очередь чревато получением обморожения даже не в самый сильный мороз. Пить на холоде – категорически запрещено. Кроме того, крайне не рекомендуется употреблять алкоголь сразу после возращения в теплое помещение с крепкого мороза.
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По материалам: Sivator

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