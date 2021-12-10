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Представлен трейлер сериала по Halo, релиз в 2022 году

Представлен трейлер сериала по Halo, релиз в 2022 году


Создатели сериала по Halo в рамках мероприятия The Game Awards представили полноценный трейлер, который показывает, что ждет зрителей. Сериал выходит в 2022 году на платформе Paramount+, и он расскажет уникальную историю из мира Halo, но поклонники франшизы увидят хорошо знакомых им героев — Мастера Чифа (его роль исполнит Пабло Шрайбер), Картану (ее роль досталась Джен Тейлор) и других. Противостоять Чиф в рамках сериала будет Ковенанту.

Ниже можно видеть трейлер сериала Halo, который показали на The Game Awards 2021.


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Напомним, что второй сезон сериала по Halo пока не анонсирован, а подробности сюжета первого сезона не разглашаются. Работать над ним начинал еще Стивен Спилберг в 2013 году, но в течение долгих лет сериал не мог добраться до релиза. В 2018 году его производство перезапустили, а летом 2021 года съемки сериала по Halo были завершены.

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По материалам: newxboxone

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