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Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S

Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S


Издательство SEGA на мероприятии The Game Awards 2021 анонсировало новую игру про Соника. Проект получил название Sonic Frontiers, и он должен появиться в праздничный сезон 2022 года, то есть примерно через год. Это абсолютно новая трехмерная игра про знаменитого Соника.

В видео, которое анонсирует Sonic Frontiers, не показали геймплей проекта. В нем можно увидеть некоторые локации, которые стоит ожидать в игре (разные игровые биомы). Главный герой в Sonic Frontiers будет путешествовать по Островам Звездопада, сражаться с могущественными врагами и игроки смогут «испытать острые ощущения от высокой скорости и свободы в открытом мире».

Релиз Sonic Frontiers запланирован на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.


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По материалам: newxboxone

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