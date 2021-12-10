Проект будущего СИЗО во Львове

Иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО продемонстрировал министр юстиции Денис Малюська у себя на странице в Facebook.На обнародованных изображениях можно рассмотреть здание пенитенциарного учреждения и его прилегающую озелененную территорию, несколько типов современных камер, спортзал, помещение для встреч и актовый зал.По словам министра, проектирование следственного изолятора находится на финальном этапе. СИЗО планируют построить за счет вырученных средств от проекта «Большая приватизация тюрем».«Большое строительство тюрем начнется уже скоро», — написал Малюська.Напомним, 9 февраля 2021 года в Минюсте и Фонде госимущества анонсировали проект «Большая приватизация тюрем». Всего планируется выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в законсервированном состоянии.