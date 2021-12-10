"Прогноз не очень хороший": пластический хирург о шансах Марины Хлебниковой вернуть лицо
Недавно стало известно, что в квартире 56-летней Марины Хлебниковой произошло возгорание. Пластический хирург Гайк Бабаян высказался о шансах получившей страшные ожоги звезды на полное восстановление, сообщает Пятый канал.
По словам эксперта, полученные при пожарах ожоги могут заживать крайне долго — порой по несколько месяцев. Все дело в том, что рубцам необходимо время на формирование и рассасывание.
Накануне в официальном инстаграме Марины Хлебниковой появилась информация, что певицу перевели из реанимации в палату, а ее состояние стабилизировалось.
Несколько дней назад исполнительницу хита "Чашка кофию" решили снять с аппарата ИВЛ, поддерживавшего ее дыхание. Исполнительница пребывала все это время в медикаментозной коме, что помогало сохранять силы для восстановления.
ЧП c заслуженной артисткой РФ случилось вечером 18 ноября. Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице. В жилище выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Как отмечается, пожар удалось быстро ликвидировать.
В момент пожара в квартире находились также муж и дочь звезды, однако пострадала лишь Марина Хлебникова, которой диагностировали отравление угарным газом и ожоги по всему телу. В настоящее время причины и обстоятельства ЧП выясняются.
СМИ сообщают, что, вероятнее всего, певица могла заснуть с сигаретой, из-за чего и произошло возгорание. "По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении", — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.
Как писал NEWSTES, ранее музыкант Белов заявил, что российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой.