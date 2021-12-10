"Прогноз не очень хороший": пластический хирург о шансах Марины Хлебниковой вернуть лицо

Вадим Карасев

Недавно стало известно, что в квартире 56-летней Марины Хлебниковой произошло возгорание. Пластический хирург Гайк Бабаян высказался о шансах получившей страшные ожоги звезды на полное восстановление, сообщает Пятый канал.

По словам эксперта, полученные при пожарах ожоги могут заживать крайне долго — порой по несколько месяцев. Все дело в том, что рубцам необходимо время на формирование и рассасывание.



Ожоги заживают очень долго. Для нее, как для медийной личности, нужны долгие реабилитационные мероприятия: повязки, уколы. Чтобы рубцы были более или менее приемлемыми, минимум должен год пройти. Лицо для ожога — очень благоприятная зона, поэтому тут прогноз всегда не очень хороший.



Накануне в официальном инстаграме Марины Хлебниковой появилась информация, что певицу перевели из реанимации в палату, а ее состояние стабилизировалось.

Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова! Сразу скажем, к Марине до сих пор не пускают никого, кроме родных, и нельзя ничего передать (с этим строго), поэтому наберитесь терпения, Марина сама выскажется по поводу этой ситуации, когда сочтет это нужным и возможным. Также хотим обратить ваше внимание, что, по нашей информации, в ближайшее время на федеральных каналах будут выходить передачи с "фактами" и "неопровержимыми доказательствами" от тысяч "очевидцев" и т. д. Повторяем: никто, НИКТО, кроме самой Марины Арнольдовны, ее официальных представителей и родственников, не знает всех подробностей и причин. До сих пор ни одного точного факта нигде не было озвучено, одни домыслы, потому что за все время был дан только 1 комментарий в программе @malakhov007 . Поэтому наберитесь терпения, не вырывайте слова из контекста и не верьте слухам!

Несколько дней назад исполнительницу хита "Чашка кофию" решили снять с аппарата ИВЛ, поддерживавшего ее дыхание. Исполнительница пребывала все это время в медикаментозной коме, что помогало сохранять силы для восстановления.

ЧП c заслуженной артисткой РФ случилось вечером 18 ноября. Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице. В жилище выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Как отмечается, пожар удалось быстро ликвидировать.

В момент пожара в квартире находились также муж и дочь звезды, однако пострадала лишь Марина Хлебникова, которой диагностировали отравление угарным газом и ожоги по всему телу. В настоящее время причины и обстоятельства ЧП выясняются.

СМИ сообщают, что, вероятнее всего, певица могла заснуть с сигаретой, из-за чего и произошло возгорание. "По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении", — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.



Как писал NEWSTES, ранее музыкант Белов заявил, что российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой.