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Программы подготовки пилотов предложили изменить для предотвращения авиакатастроф

Программы подготовки пилотов предложили изменить для предотвращения авиакатастроф

20:55  Автор: Жанна Звягина


Источник: Regulation.gov.ru



Министерство транспорта предложило утвердить дополнительные программы подготовки экипажей самолетов L-410, Ан-24/-26 и вертолетов Ми-8 для предотвращения авиакатастроф. Соответствующий приказ, разработанный ведомством, опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в сопроводительных документах, в связи с участившимися случаями авиационных происшествий Международной организацией гражданской авиации утвержден Глобальный план обеспечения полетов, в рамках которого уделяется особое внимание аспектам столкновения исправного воздушного судна с землей. В ведомстве ожидают, что утверждение предложенных типовых программ позволит снизить количество авиапроисшествий благодаря дополнительной подготовке пилотов по изучению аспектов управления самолетом и вертолетом.

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«Утверждение типовых программ поможет установить единые подходы и стандарты в области подготовки пилотов гражданской авиации, которые будут применяться в будущем авиационными учебными центрами, что позволит повысить качество подготовки и улучшить авиационную безопасность полетов», — говорится в документе.

Осенью Генпрокуратура предложила усилить надзор за обучением авиаперсонала в связи с тем, что причиной большинства авиационных событий являются неверные действия сотрудников авиации. Ведомство заявило о намерении следить в том числе за их переподготовкой.

10 октября сообщалось, что самолет L-410 потерпел крушение на востоке Татарстана. На борту находились 23 человека: 21 парашютист местного авиаклуба и два члена экипажа. Семерых человек спасли, 16 человек погибли. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло смерть по неосторожности двух и более лиц).

23 сентября в Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего накануне самолёта Ан-26, который проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полётов. На борту находились шесть человек.

В середине сентября самолет авиакомпании «Россия» совершил аварийную посадку в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Экипаж лайнера сообщил наземным службам о технической неисправности одного из двигателей.

Опубликован список погибших при крушении Ан-12 под Иркутском


За два дня до этого самолёт L-410 потерпел крушение под Иркутском. Четыре человека, включая пилота воздушного судна, погибли; еще 12 пострадали. Вероятными причинами трагедии называются ошибка пилотирования или отказ техники.



#авиа #происшествия #образование


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По материалам: pnp.ru

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