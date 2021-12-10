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Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов

Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
38-летний певец Прохор Шаляпин  поделился фото, на котором позирует рядом с новым «Мерседесом». Артист явно не бедствует. Прохор Шаляпин еще недавно был убит горем из-за скоропостижной смерти его 47-летней жены Татьяны Клаудии Дэвис. Миллионерша из Канады заболела коронавирусом и умерла в американской больнице через два месяца после их свадьбы. Тогда публику больше всего интересовало: получит ли певец какую-то часть от наследства бизнесвумен, но он утверждал, что бороться за деньги усопшей супруги не будет, да и не имеет на это юридических прав, поскольку подписал многостраничный брачный договор. Однако какие-то сбережения у Шаляпина все же остались, и он явно не бедствует, раз может позволить делать сам себе шикарные подарки. На личной странице в Instagram артист похвастался роскошным приобретением – он купил новый «Мерседес» стоимостью примерно 15 миллионов рублей и теперь гордо рассекает на машине по столичным дорогам.
Прохор Шаляпин «Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал! 😎✌🏼🥂»,- подписал фото Шаляпин. Напомним, отношения с миллионершей из Канады у певца завязались два года назад, однако из-за грянувшей эпидемии коронавируса влюбленным пришлось разлучиться на некоторое время. Когда же они наконец-то встретились, решили сразу же сыграть свадьбу и расписались в Лас-Вегасе этим летом.
Прохор Шаляпин в новом авто Молодожены после торжества планировали улететь в путешествие, но их постиг злой рок: Татьяна тяжело заболела и попала в больницу, где скончалась спустя полтора месяца, не приходя в сознание. Шаляпин остался вдовцом и даже не смог проститься с супругой. Однако, по некоторым данным, Дэвис успела купить артисту четыре квартиры в Москве, которые записаны на его имя, так что теперь он завидный холостяк с приданным.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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