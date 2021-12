Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с Ethereum

Правозащитная некоммерческая организация Empower Oversight потребовала от SEC раскрыть документы, касающиеся потенциального конфликта интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников. Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния.

Истец требует предоставить доступ к документам в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA).

«Заявления некоторых бывших должностных лиц Комиссии о том, являются ли конкретные криптовалюты ценными бумагами и, следовательно, подпадают под регулирование SEC, вызывают серьезные вопросы касательно наличия возможного конфликта интересов», — говорится в иске.

В августе правозащитники заявили о вероятной аффилированности экс-главы отдела корпоративных финансов регулятора Уильяма Хинмана, бывшего председателя SEC Джея Клейтона и руководителя подразделения, подавшего иск к Ripple, Марка Бергера.

Первый в 2018 году заявил, что Ethereum не обладает свойствами ценных бумаг. По данным Empower Oversight, в то же время чиновник «получал миллионы долларов от своего бывшего работодателя, юридической фирмы Simpson Thacher», связанной с организацией Enterprise Ethereum Alliance.

Клейтон, который после увольнения из SEC вошел в консультативный совет по нормативным вопросам хедж-фонда One River Asset Management, утверждал, что биткоин не является ценной бумагой. Через год глава ведомства высказал аналогичное мнение в отношении Ethereum.

Летом организация требовала раскрыть переписку Хинмана и Бергера с Simpson Thacher и Enterprise Ethereum Alliance за время их службы, а также контакты Клейтона с One River до его ухода из SEC.

В Empower Oversight заявили, что Комиссия «не выполнила шесть из восьми запросов» на раскрытие документов в соответствии с FOIA.

