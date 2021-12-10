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Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с Ethereum

Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с Ethereum


Правозащитная некоммерческая организация Empower Oversight потребовала от SEC раскрыть документы, касающиеся потенциального конфликта интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников. Иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния.



Истец требует предоставить доступ к документам в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA).


«Заявления некоторых бывших должностных лиц Комиссии о том, являются ли конкретные криптовалюты ценными бумагами и, следовательно, подпадают под регулирование SEC, вызывают серьезные вопросы касательно наличия возможного конфликта интересов», — говорится в иске.


В августе правозащитники заявили о вероятной аффилированности экс-главы отдела корпоративных финансов регулятора Уильяма Хинмана, бывшего председателя SEC Джея Клейтона и руководителя подразделения, подавшего иск к Ripple, Марка Бергера.


https://forklog.com/sec-podala-isk-protiv-ripple/

Первый в 2018 году заявил, что Ethereum не обладает свойствами ценных бумаг. По данным Empower Oversight, в то же время чиновник «получал миллионы долларов от своего бывшего работодателя, юридической фирмы Simpson Thacher», связанной с организацией Enterprise Ethereum Alliance.


Клейтон, который после увольнения из SEC вошел в консультативный совет по нормативным вопросам хедж-фонда One River Asset Management, утверждал, что биткоин не является ценной бумагой. Через год глава ведомства высказал аналогичное мнение в отношении Ethereum.


Летом организация требовала раскрыть переписку Хинмана и Бергера с Simpson Thacher и Enterprise Ethereum Alliance за время их службы, а также контакты Клейтона с One River до его ухода из SEC.


В Empower Oversight заявили, что Комиссия «не выполнила шесть из восьми запросов» на раскрытие документов в соответствии с FOIA.



«По данным SEC, при поиске по двум категориям записей не найдено», — говорится в сообщении.


Правозащитники обратились в суд с просьбой обязать Комиссию «немедленно предоставить» информацию по каждому из шести запросов.


Ранее Fox Business опубликовал масштабное расследование дела SEC против Ripple. Журналисты пришли к выводу, что стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.


В августе Ripple удалось добиться вызова Хинмана в суд для дачи показаний, несмотря на попытки SEC отклонить это ходатайство.


Позднее глава финтех-компании Брэд Гарлингхаус назвал успех Ethereum следствием благосклонного отношения со стороны SEC. 


Напомним, юристы Ripple посчитали защиту Комиссии агрессивной и заявили, что ведомство должно обосновать сокрытие информации от суда по каждому запрашиваемому документу.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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