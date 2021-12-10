Редкий NFT из коллекции CryptoPunks продали за рекордные $10,3 млн

9 декабря неизвестный приобрел редкий токен #4156 из NFT-коллекции CryptoPunks за 2500 ETH (~$10,26 млн на тот момент). Сделка совершена на маркетплейсе создателя серии Larva Labs.

CryptoPunk #4156. Данные: Larva Labs.

Речи идет о редком Ape Punk, которых в коллекции из 10 000 экземпляров насчитывается всего 24. Токен также обладает атрибутом «бандана» (есть у 481 панка).

Покупатель уже выставил NFT на продажу по начальной цене 4160 ETH (~$16,81 млн).

Сделка стала крупнейшей на маркетплейсе Larva Labs в долларовом эквиваленте. Самым дорогим токеном за всю историю существования коллекции является «ковидный» CryptoPunk #7523. В июне он ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 4520 ETH ($11,8 млн на момент сделки).

Данные: Larva Labs.

Напомним, в октябре владелец CryptoPunk #6046 отказался продавать его за 2500 ETH. По его словам, токен слишком тесно связан с его личностью и идентичностью.