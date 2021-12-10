Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России

Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России

Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России

9 декабря состоялось Всероссийское открытое родительское собрание «Конфликты с детьми», сообщает Минпросвещения России. 

Эксперты обсудили методы разрешения споров с детьми разного возраста, а также в прямом эфире ответили на интересующие родителей вопросы. Проект проходит при поддержке Минпросвещения России.

Во время открытого родительского собрания ведущая Тутта Ларсен вместе с экспертами поговорила о том, что такое конфликт и что делать для его разрешения. Руководитель сектора реализации и сопровождения проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Анастасия Ковалёва разъяснила, с чего начинается конфликт и как можно отстоять своё мнение.

А корреспонденты родительского собрания узнали у взрослых из разных регионов России, почему у них возникает недопонимание со своими детьми и как они выходят из таких ситуаций. Также эксперты рассказали, где грань между конфликтом и абьюзом.

Эфир онлайн-собрания доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Всероссийское открытое родительское собрание проводит Министерство просвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организатор – Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

День Конституции Российской Федерации можно картинкой и стихотворением поздравить друзей
День Конституции Российской Федерации можно картинкой и
Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до нового бренда Надежды Оболенцевой
Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до
Dustborn
Dustborn
Проект будущего СИЗО во Львове
Проект будущего СИЗО во Львове
Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России
Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании
В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий
В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий
Подведены итоги реализации проекта «Без срока давности» в 2021 году
Подведены итоги реализации проекта «Без срока давности» в 2021 году
Школьников приглашают к участию в экологическом конкурсе «7Я»
Школьников приглашают к участию в экологическом конкурсе «7Я»
Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по информатике
Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по
Студенты педагогических специальностей покажут мастерство на профессиональных конкурсах в Забайкалье
Студенты педагогических специальностей покажут мастерство на
Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд
Илон Маск продал акции Tesla на $1 млрд
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года
Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в

Еще по теме

300 000 человек приняли участие в родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России
Всероссийское Открытое родительское собрание будет посвящено теме ранней профориентации
Продолжается сбор вопросов родителей Министру просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов проведёт Общероссийское родительское собрание