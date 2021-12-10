Решение конфликтов с детьми обсудили на родительском онлайн-собрании под эгидой Минпросвещения России

9 декабря состоялось Всероссийское открытое родительское собрание «Конфликты с детьми», сообщает Минпросвещения России.

Эксперты обсудили методы разрешения споров с детьми разного возраста, а также в прямом эфире ответили на интересующие родителей вопросы. Проект проходит при поддержке Минпросвещения России.

Во время открытого родительского собрания ведущая Тутта Ларсен вместе с экспертами поговорила о том, что такое конфликт и что делать для его разрешения. Руководитель сектора реализации и сопровождения проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Анастасия Ковалёва разъяснила, с чего начинается конфликт и как можно отстоять своё мнение.

А корреспонденты родительского собрания узнали у взрослых из разных регионов России, почему у них возникает недопонимание со своими детьми и как они выходят из таких ситуаций. Также эксперты рассказали, где грань между конфликтом и абьюзом.

Эфир онлайн-собрания доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Всероссийское открытое родительское собрание проводит Министерство просвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Организатор – Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО.