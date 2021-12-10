Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по информатике

Девятая Международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics (RMI2021) пройдёт с 15 по 17 декабря в г. Бухаресте (Румыния) в дистанционном формате, сообщает Минпросвещения России.

Олимпиадные туры состоятся 16 и 17 декабря.

Российскую Федерацию представляют:

- Александр Бабин, 11-классник Лицея № 7 (Красноярский край);

- Данил Клищ, 11-классник Физико-математического лицея № 31, (Челябинская область);

- Фёдор Ромашов, 11-классник СУНЦ МГУ (Москва);

- Антон Степанов, 10-классник Лицея «Вторая школа», (Москва).

Руководит командой Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО». Заместитель руководителя сборной команды России – Михаил Пядеркин, младший научный сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).

С 10 по 20 ноября сборная команда России по информатике прошла подготовку в рамках зимних учебно-тренировочных сборов по информатике, по результатам которых были выбраны четыре участника олимпиады из более чем 80 победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников по информатике. Подготовка и отбор велись тренерским штабом сборной под руководством Алексея Малеева, директора Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Romanian Master of Informatics проходит ежегодно с 2011 года. В 2020 году в олимпиаде принимали участие команды из 14 стран мира. По итогам состязания российские школьники завоевали 26 медалей. Нашу страну на турнире представляли восемь команд.