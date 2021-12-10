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Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по информатике

Российская сборная поборется за победу на международной олимпиаде по информатике

Девятая Международная олимпиада по информатике Romanian Master of Informatics (RMI2021) пройдёт с 15 по 17 декабря в г. Бухаресте (Румыния) в дистанционном формате, сообщает Минпросвещения России.

Олимпиадные туры состоятся 16 и 17 декабря.

Российскую Федерацию представляют:

- Александр Бабин, 11-классник Лицея № 7 (Красноярский край);
- Данил Клищ, 11-классник Физико-математического лицея № 31, (Челябинская область);
- Фёдор Ромашов, 11-классник СУНЦ МГУ (Москва);
- Антон Степанов, 10-классник Лицея «Вторая школа», (Москва).

Руководит командой Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО». Заместитель руководителя сборной команды России – Михаил Пядеркин, младший научный сотрудник лаборатории продвинутой комбинаторики и сетевых приложений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет).

С 10 по 20 ноября сборная команда России по информатике прошла подготовку в рамках зимних учебно-тренировочных сборов по информатике, по результатам которых были выбраны четыре участника олимпиады из более чем 80 победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников по информатике. Подготовка и отбор велись тренерским штабом сборной под руководством Алексея Малеева, директора Центра развития ИТ-образования МФТИ.

Romanian Master of Informatics проходит ежегодно с 2011 года. В 2020 году в олимпиаде принимали участие команды из 14 стран мира. По итогам состязания российские школьники завоевали 26 медалей. Нашу страну на турнире представляли восемь команд.

# Общество
По материалам: edu.ru

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