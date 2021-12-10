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Rumbleverse — новая «королевская битва» от Epic Games

Rumbleverse — новая «королевская битва» от Epic Games


Epic Games в рамках The Game Awards 2021 представили новую игру — Rumbleverse. Это условно-бесплатный проект в жанре «королевской битвы», рассчитанный на 40 человек. У игры пока нет даты релиза, но уже можно записаться на сайте проекта на ранний бета-тест. Предполагается, что 8 февраля 2022 года стартует тестирование на всех платформах, а до этого игру смогут протестировать обладатели Xbox Series X | S и Playstation 5.

В описании игры Rumbleverse заявлено, что игроков ждут сотни предметов, которые дадут возможность сделать своего бойца уникальным. Всего на карте будет сражаться 40 человек, победит только один. В ходе сражения игроки смогут открывать новые приёмы и трюки, которые дадут им преимущество в схватках.

Ниже можно посмотреть геймплей Rumbleverse. Проект выйдет на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.


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По материалам: newxboxone

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