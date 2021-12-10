С 15 декабря на пяти муниципальных маршрутах Иркутска повысят стоимость проезда

Компании-перевозчики, работающие на пяти муниципальных маршрутах общественного транспорта в Иркутске, уведомили администрацию города о повышении стоимости проезда с 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На маршруте 4к стоимость проезда составит 25 рублей. На маршруте №28 и №28р стоимость проезда днем — 20 рублей, после 20:00 — 30 рублей. На маршрутах №81 и №83 днем поездка обойдется в 25 рублей, после 20:00 — 30 рублей. Согласно федеральному закону №220, компании, действующие на регулярных муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно устанавливать и изменять тариф на перевозку пассажиров, отмечают в администрации Иркутска.