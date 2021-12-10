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Сегодня Xbox проведет [email protected] Gathering с новыми игровыми анонсами

Сегодня Xbox проведет ID@Xbox Gathering с новыми игровыми анонсами


Завершилось мероприятие The Game Awards, но новые игровые анонсы сегодня все еще можно ожидать. Подразделение Xbox проведет онлайн-мероприятие [email protected] Gathering, которое начнется в 23:45 по московскому времени 10 декабря на Twitch-канале Xbox. Вероятно, в рамках этого игрового события будет представлено несколько новинок от небольших студий и независимых разработчиков.

В частности, разработчики Sniper Elite в Twitter подтвердили, что на [email protected] Gathering планируют сделать анонс игры Sniper Elite 5, представив ее первый трейлер. Пока об игре нет никакой информации, известно только, что она окажется в Game Pass сразу в день релиза.


На том же мероприятии Xbox можно ожидать еще две игры, которые уже заявили к выходу в Game Pass для PC — это Pigeon Simulator и Trek to Yomi.

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По материалам: newxboxone

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