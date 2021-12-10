Сегодня Xbox проведет [email protected] Gathering с новыми игровыми анонсами





Завершилось мероприятие The Game Awards, но новые игровые анонсы сегодня все еще можно ожидать. Подразделение Xbox проведет онлайн-мероприятие [email protected] Gathering, которое начнется в 23:45 по московскому времени 10 декабря на Twitch-канале Xbox. Вероятно, в рамках этого игрового события будет представлено несколько новинок от небольших студий и независимых разработчиков.

В частности, разработчики Sniper Elite в Twitter подтвердили, что на [email protected] Gathering планируют сделать анонс игры Sniper Elite 5, представив ее первый трейлер. Пока об игре нет никакой информации, известно только, что она окажется в Game Pass сразу в день релиза.

Intel breach over at @XboxGamePassPC HQ. Lock and load Snipers, you won't want to miss this one 👇



Tune In: https://t.co/0Oe9Oo2Oxx

Dec 10 | 12:45pm PT | 8:45pm GMT https://t.co/yem8Ou6x5h — Sniper Elite (@SniperElite) December 10, 2021



На том же мероприятии Xbox можно ожидать еще две игры, которые уже заявили к выходу в Game Pass для PC — это Pigeon Simulator и Trek to Yomi.