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Семь лет колонии строгого режима получил иркутянин за то, что выдавил глаза знакомому

Ленинский районный суд Иркутска приговорил иркутянина к семи годам колонии строгого режима за то, что он выдавил глаза своему знакомому. При этом злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит о том, что сделал. Об этом сообщается на сайте суда.

Все произошло в ходе пьяной ссоры. Сначала мужчина кулаками бил знакомого по голове, лицу, телу, потом надавил пальцами обеих рук на глаза, в результате оппонент лишился зрения. Он упал и уже не оказывал сопротивления нападавшему. Злоумышленник наступил на шею лежащему и стал с силой давить. Его остановил третий свидетель избиений.

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По материалам: irk

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