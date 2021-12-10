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Сестра Марии Шукшиной жестко высказалась о ней

Сестра Марии Шукшиной жестко высказалась о ней
Сестра актрисы Марии Шукшиной, Ольга считает, что артистке следует разобраться с семьей, а не сеять панику среди людей. 54-летняя артистка является, пожалуй, самой известной противницей вакцинации в стране. Актриса неоднократно высказывалась против принудительных прививок и COVID-паспортов. Вот только с каждым днем делиться своим мнением звезде становится все сложнее: сначала Instagram ограничил доступ к аккаунту артистки, а на днях заблокировали и ее YouTube-канал. Сама Шукшина считает подобные действия популярных платформ ограничением свободы слова. А вот ее сестра Ольга уверена, что родственнице давно пора остановиться и перестать сеять панику в обществе. «Мнение людей будет такое: «Мария, разберитесь сначала в своей семье». Я и сама об этом говорила. Но просто там все как об стенку горох. Маша стена каменная. В моем случае я уже и биться перестала, зачем мне это, в кровь разбиваться. А люди не хотят слушать ее мнения по важным темам, касающимся медицины, политики. Она не профессор, она даже не специалист, у нее не было никакого образования. Маша даже не актриса, у нее диплом переводчика», — подчеркнула Ольга.
Мария Шукшина Отношения между сестрами никогда не были теплыми. Мария и Ольга неоднократно конфликтовали из-за семейной недвижимости. Позднее родственница актрисы рассказывала, что они прекратили общение и почти не контактируют. «Марию любят как актрису, и если бы она осталась актрисой, то ее бы продолжали любить. А раз она стала общественным деятелем, то люди хотят, чтобы как человек она была честной. Человек, а не актриса. И тут же они сталкиваются с проблемами ее семьи, которыми она не занимается и не решает», — подытожила Ольга Day.ru. Напомним, что семью Шукшиных действительно регулярно сотрясают скандалы. Помимо квартирных вопросов у Марии были проблемы и с сыном: Макар со скандалом расстался с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила от него наследника. Долгое время Шукшины никак не контактировали с ребенком, но в итоге семья признала малыша. Сейчас он проживает вместе с отцом и бабушкой. О личных проблемах Мария говорит крайне редко. Вместо этого она предпочитает рассуждать о вреде вакцинации. По словам звезды, ее волнует будущее России, поэтому она намерена и дальше делиться взглядами по поводу актуальных общественно-политических проблем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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