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Сеть АЗС «Братский бензин» присоединилась к проекту «Топливное решение»

Сеть АЗС «Братский бензин» присоединилась к проекту «Топливное решение»

Байкальский банк Сбербанка расширяет сеть партнеров, присоединившихся к проекту «Топливное решение». В 3 квартале 2021 года в Иркутской области к сервису подключилась сеть АЗС «Братский бензин», сообщает пресс-служба банка.

Сервис помогает клиентам банка контролировать расход ГСМ для служебного автотранспорта, получать закрывающие документы в электронном виде, а также накапливать бонусы по программе «Бизнес-кэшбэк». Клиентам АЗС «Братский бензин», подключившим опцию «Топливное решение» к своей бизнес-карте, кроме пакетных предложений сервиса, доступна еще и заправка топливом или газом на всех АЗС компании со скидкой 2%.

Надежда Метелега, генеральный директор Сети АЗС «Братский бензин»:
— Расход топлива для каждой организации или предприятия - существенная статья текущих расходов. И теперь у наших клиентов есть технологичное решение, которое позволяет им и контролировать потребление ГСМ на своих предприятиях, и экономить, ведь сервис дает действительно хорошие бонусы и скидки. С «Топливным решением» наши клиенты уже ощутили, что им можно забыть о регулярных сборах и хранении чеков для формирования отчетности — теперь все закрывающие документы приходят им в личный кабинет, там же удобно совершаются все настройки и формируются отчеты в разных аналитических срезах. Оценили клиенты наших заправок и то, как просто пользоваться «Топливным решением» — достаточно подключить эту опцию к обычной карте, которая используется и текущие задачи легко решаются.

«Топливное решение» помогает организациям не только контролировать расход топлива на своем транспорте, но и вести учет за соблюдением утвержденных лимитов ГСМ. «Топливный» сервис Сбера также предоставляет скидки от партнеров и платежных систем. До конца 2021 года в регионах присутствия Байкальского банка Сбербанка действует и акция от Mastercard и Сбербанка: в момент заправки у партнеров сетей АЗС, клиент получает скидку 5% и 5% бонусами «Бизнес-кешбэк».

Антон Соколов, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка:
— Сеть партнеров «Топливного решения» расширилась в этом году не только в Иркутской области, но и в Забайкалье — к сервису в крае в ближайшее время подключится Сеть АЗС «Нефтемаркет». В Якутии новым решением уже пользуется сеть АЗС «Сибойл» — это наш первый партнер в данном проекте на этой территории. И теперь мы можем твердо сказать, что теперь вся территория Байкальского банка Сбербанка охвачена возможностями проекта «Топливное решение», и наши клиенты – юридические лица - в полной мере оценили преимущества нового технологичного инструмента и получают преимущества и скидки при заправке на АЗС партнеров.

Сервис Сбербанка «Топливное решение» рассчитан на организации — юридические лица, независимо от их сферы деятельности. Функционал сервиса подключается к бизнес-карте Сбера, клиенты банка могут самостоятельно настраивать виды используемого топлива, лимиты и ограничения на товарные категории, а также автоматически получать комплект отчетных документов для бухгалтерии и возврата НДС. Пользователям сервиса при расчетах за ГСМ бизнес-картами Сбера доступны скидки на топливо, кафе и сопутствующие товары на АЗС партнеров, а также — кэш-бэк на любые покупки и возмещение НДС.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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