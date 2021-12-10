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Школьников приглашают к участию в экологическом конкурсе «7Я»

Школьников приглашают к участию в экологическом конкурсе «7Я»

Ученики 5–6-х классов российских школ приглашаются к участию в конкурсе «7Я», посвященном концепции Upсycling (вторичное использование ненужных вещей). Проект организован «Академией Успешного Поколения» Академии Минпросвещения России совместно с IT Школой Samsung.

В команду могут войти не только сами школьники, но и члены их семей. Им предстоит ознакомиться с курсом «Galaxy Upcycling– новая жизнь старого смартфона», посвященным способам сделать полезное устройство из вышедшего из употребления смартфона, а затем создать свой проект по вторичному использованию и прислать видео с демонстрацией его применения.

Прием работ продлится до 21 декабря 2021 г.

Видеокурс «Galaxy Upcycling – новая жизнь старого смартфона» был разработан специалистами российского Исследовательского центра Samsung (Samsung Research Russia). Курс доступен на YouTube-канале «IT Школа Samsung» и знакомит с концепцией разумного потребления и рассказывает доступным языком о способах использования старого ненужного смартфона на платформе Android в качестве составной части нового устройства, например проектора.

«Академия Успешного Поколения» – образовательный проект, который реализует Академия Минпросвещения России. Проект направлен на развитие интеллектуальных и коммуникативных способностей школьников, расширение кругозора, формирование навыков работы с медиаконтентом и привлечение общественного внимания к школьному образованию через проектно-исследовательскую деятельность.
 
 
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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