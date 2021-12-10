СМИ: олигарх Коломойский обустроил крупную майнинг-ферму на Запорожском заводе ферросплавов

В 2021 году на Запорожский завод ферросплавов, который относят к сфере влияния украинского олигарха Игоря Коломойского, завезли крупную партию оборудования для добычи криптовалют из Грузии и Китая. Об этом сообщается в расследовании проекта "Схемы".

По данным журналистов, с февраля грузинская компания Georgian Manganese поставила 2600 устройств для майнинга от компании Bitfury. Параллельно почти 12 500 устройств от Bitmain запорожский завод получил от двух фирм из Гонконга. Поставки происходили и в последующие месяцы.

Общую стоимость завезенного заводом майнингового оборудования в 2021 году оценивают почти в 750 млн гривен (около $27,6 млн на момент написания).

Журналисты также подсчитали, что если все купленные устройства включить круглосуточно на полную мощность, это может принести около 80 ВТС в месяц (почти $4 млн).

В это же время завод получал дешевую электроэнергию от "Энергоатома" через фирму "Юнайтед Энерджи", которая также связана с Коломойским, отмечается в расследовании. В декабре 2020 года подразделение "Энергоатома" выставило на аукцион большой объем электроэнергии со скидкой. Большую его часть и купил "Юнайтед Энерджи" - вместо начальной стоимости в 1,4 грн, кВт⋅ч обошелся частной компании в 1,15 грн.

Законность этой закупки проверяют правоохранители.

Впоследствии "Юнайтед Энерджи" поставляла купленную электроэнергию на ряд связанных с Коломойским предприятий с января по июнь 2021 года, выяснили СМИ.

Глава запорожского завода Павел Кравченко объяснил организацию майнинг-фермы на предприятии необходимостью зарабатывать деньги на фоне отсутствия реализации основной продукции ферросплавов. Он утверждает, что оборудование установили, однако еще не запустили.

Коломойский от комментариев отказался.

Напомним, в конце 2020 года сообщалось, что на заводе CC Metals & Alloys в штате Кентукки, принадлежащего украинскому олигарху и его деловым партнерам, появился дата-центр, в котором третья сторона добывает криптовалюты.

В феврале Коломойский раскрыл лондонскому суду инвестиции в грузинскую майнинг-ферму в 2017 году. В проекте участвовала и вышеупомянутая Georgian Manganese.