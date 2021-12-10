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СМИ: в 2021 году криптокомпании потратили $5 млн на лоббирование в Вашингтоне

СМИ: в 2021 году криптокомпании потратили $5 млн на лоббирование в Вашингтоне


За первые девять месяцев 2021 года криптовалютные компании потратили около $5 млн на лоббирование в Сенате США. Половина этих денег пришлась на III квартал и в четыре раза превысила сумму расходов за аналогичный период прошлого года, сообщает The Economist со ссылкой на публичные данные.


Криптовалютная биржа Coinbase оказалась одним из главных сторонников данной идеи. Только с июля по сентябрь компания направила на эти цели около $625 000. Еще один крупный игрок — Square Джека Дорси (теперь Block) — потратила на лоббирование более $1,7 млн с апреля 2020 года.


В издании отметили, что по мере ужесточения регулирования отрасли подобная тенденция набирает обороты и за пределами США. Например, в Брюсселе представители индустрии задействовали 52 лоббиста.


Компании сектора также разрабатывают собственные предложения по регулированию. В 2021 году с подобными инициативами выступили Coinbase и криптовалютная биржа FTX.


О том, что лоббистские усилия отрасли работают, свидетельствуют позиции надзорных органов США и Европы. В сентябре глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что его агентство не намерено запрещать криптовалюты. В следующем же месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первый фьючерсный биткоин-ETF.


8 декабря в Конгрессе прошли слушания с участием топ-менеджеров криптоиндустрии. Юрист Джек Червински назвал заседание «свидетельством эффективности взаимодействия индустрии и сообщества в Вашингтоне».


Напомним, в ноябре некоммерческая организация Blockchain Association привлекла $4 млн на лоббирование интересов индустрии в Конгрессе.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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