СМИ: в Турции Tether и Shiba Inu стали конкурентами биткоину на фоне обвала лиры

Торговая активность в парах турецкой лиры с Shiba Inu и Tether более чем в пять раз превысила показатель биткоина на фоне резкой девальвации лиры. Об этом пишет CoinDesk.

По итогам ноября на Binance объем торгов лиры с BTC составил $918 млн, с SHIB и USDT — $5,26 млрд и $5,58 млрд соответственно.

Данные: Binance, CoinDesk.

«Местных трейдеров по-прежнему привлекает исключительная доходность, связанная с такими монетами, как SHIB», — заявила Страхиня Савич, руководитель отдела данных и аналитики криптоплатформы FRNT Financial.

Лира слабеет относительно доллара девятый год подряд. Темпы в ноябре достигли 39,7%. С начала года валюта обвалилась на 46,5% — это третий результат в мире. Хуже только у кубинского песо (-95,8%) и ливийского динара (-70,9%).

Инфляция в Турции подскочила до максимума за три года в 21,31%, согласно TradingEconomics.

«В приоритете граждан Турции — золото и доллар. Они также покупают дешевые криптовалюты, такие как SHIB, VET, XRP, потому что BTC стоит дорого», — объяснил Сабри Айгун, криптоинвестор из Стамбула.

По данным CoinGecko, на момент написания биткоин оценивался в 679 904 лиры, Tether — в 14 лир, Shiba Inu — почти в 0,0005 лиры.

https://forklog.com/chto-takoe-shiba-inu/

Криптовалюты воспринимаются населением как мера сохранения капитала. Это может создавать дополнительное давление на курс местной валюты.

В мае базирующиеся в Турции криптовалютные биржи обязали уведомлять Совет по расследованию финансовых преступлений об операциях пользователей, превышающих лимит в 10 000 лир (~$1200).

Напомним, Банк Турции определил криптовалюту как неденежный актив и запретил ее использование в качестве формы оплаты.

В июне регулятор раскритиковал биткоин за негативное влияние на экологию.



