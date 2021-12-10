СМИ: в Турции Tether и Shiba Inu стали конкурентами биткоину на фоне обвала лиры
Торговая активность в парах турецкой лиры с Shiba Inu и Tether более чем в пять раз превысила показатель биткоина на фоне резкой девальвации лиры. Об этом пишет CoinDesk.
По итогам ноября на Binance объем торгов лиры с BTC составил $918 млн, с SHIB и USDT — $5,26 млрд и $5,58 млрд соответственно.
Данные: Binance, CoinDesk.
«Местных трейдеров по-прежнему привлекает исключительная доходность, связанная с такими монетами, как SHIB», — заявила Страхиня Савич, руководитель отдела данных и аналитики криптоплатформы FRNT Financial.
Лира слабеет относительно доллара девятый год подряд. Темпы в ноябре достигли 39,7%. С начала года валюта обвалилась на 46,5% — это третий результат в мире. Хуже только у кубинского песо (-95,8%) и ливийского динара (-70,9%).
Инфляция в Турции подскочила до максимума за три года в 21,31%, согласно TradingEconomics.
«В приоритете граждан Турции — золото и доллар. Они также покупают дешевые криптовалюты, такие как SHIB, VET, XRP, потому что BTC стоит дорого», — объяснил Сабри Айгун, криптоинвестор из Стамбула.
По данным CoinGecko, на момент написания биткоин оценивался в 679 904 лиры, Tether — в 14 лир, Shiba Inu — почти в 0,0005 лиры.
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Криптовалюты воспринимаются населением как мера сохранения капитала. Это может создавать дополнительное давление на курс местной валюты.
В мае базирующиеся в Турции криптовалютные биржи обязали уведомлять Совет по расследованию финансовых преступлений об операциях пользователей, превышающих лимит в 10 000 лир (~$1200).
Напомним, Банк Турции определил криптовалюту как неденежный актив и запретил ее использование в качестве формы оплаты.
В июне регулятор раскритиковал биткоин за негативное влияние на экологию.