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Снег и мороз до -21° ожидаются в Иркутской области на выходные

Снег и мороз до -21° ожидаются в Иркутской области на выходные

На предстоящих выходных, 11 и 12 декабря, в Иркутской области ожидается снег, ветер до 14 метров в секунду и похолодание до -21°, сообщается на сайте Иркутского УГМС.

В субботу по области ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью -16,-21°, днём -9,-14°, в Катангском районе ночью -30,-35°, днём -25,-30°, местами до -35°.

В Иркутске 11 декабря также ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днём небольшой снег. Ветер 5-10 метров в секунду, температура ночью до -17°, днём -9,-11°.

В воскресенье, 12 декабря, по области: переменная облачность, местами небольшой снег, ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью в южных, западных, северо-западных и центральных районах -9,-14°, в северных и верхнеленских районах -22,-27°, днем 0,-5°, в Катангском и северо-восточных районах -21,-26°, местами -11,-16°, на севере Катангского района ночью -40,-45°, днем -36,-41°.

Подробный прогноз на ближайшие пять дней смотрите в разделе «Погода».

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По материалам: irk

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