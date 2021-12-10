Создатели Gears участвовали в работе над технодемкой «Матрица: Пробуждение»





Выпуск технической демо-версии игры «Матрица: Пробуждение» (The Matrix Awakens) стал одним из главных событий The Game Awards. Впечатляющая графика, которую удалось создать в этой демонстрации на основе движка Unreal Engine 5, активно обсуждается сегодня игроками и экспертами, которые отмечают, что это можно назвать «Настоящий Next-gen».

Техническая демо-версия «Матрица: Пробуждение» доступна только на приставках Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Как сообщили сотрудники Unreal Engine в официальном блоге Xbox, в работе над демонстрационной версией участвовали, в том числе, создатели Gears — сотрудники The Coalition.

Создатели движка Unreal Engine 5 отмечают, что после просмотра впечатляющих демоверсий, созданных студией The Coalition, команда разработчиков Gears была привлечена к исследованию возможностей максимизации потенциала движка Unreal Engine для игровых приставок Xbox. Именно с помощью The Coalition получилось добиться «впечатляющего уровня производительности и качества» технодемки «Матрица: Пробуждение» не только на Xbox Series X, но и на Series S.

Отмечается, что основная задача The Coalition в сотрудничестве с Epic была в оптимизации памяти и производительности, чтобы в полной мере использовать преимущества Xbox Series X и Xbox Series S. Поскольку техническая демонстрация представляет собой большой мир с большим количеством контента, первым делом велась работа над оптимизацией памяти. Что касается оптимизации производительности, команды внесли некоторые улучшения в многопоточность, чтобы улучшить использование ядер ЦП. Они также сделали некоторые работы по оптимизации Xbox Raytracing, что привело к выигрышу в производительности примерно на 0,5 мс. Наконец, они включили настройку вертикальной синхронизации, чтобы обеспечить стабильный FPS на протяжении всего игрового процесса.

Напомним, ранее появилось сравнение технодемки «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5.

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