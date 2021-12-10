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«Справедливая Россия — за правду» предложила запретить жилую застройку на месте спортобъектов

«Справедливая Россия — за правду» предложила запретить жилую застройку на месте спортобъектов

16:22  Автор: Варвара Комарова


Законопроект: № 36445-8



 

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить снос любых спортивных объектов с целью застройки освободившейся территории другими сооружениями, не относящимися к спортивной инфраструктуре. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Думы 10 декабря.

Авторы инициативы подчеркнули, что в госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры. При этом спортивные сооружения часто сносят, чтобы возвести на их месте объекты коммерческой и элитной жилой недвижимости. Депутаты привели в пример стадион «Молот» в Перми, который планируется снести и построить жилые кварталы общей площадью 80,9 тыс. квадратных метров.

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» депутаты предлагают дополнить нормой, запрещающей строить на месте снесённых стадионов, тренировочных площадок и прочих сооружений что-либо, кроме новых спортобъектов.

«Таким образом, на месте обветшавшего стадиона (других объектов спорта) может находиться только обновлённый оздоровительный комплекс с расширенными возможностями для занятий физкультурой и спортом», — заключили законодатели.


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Кабмин утвердил новую государственную программу «Развитие физической культуры и спорта» в октябре. Постановление о её внедрении вступает в силу с нового года.

Согласно документу, главными направлениями развития станет вовлечение населения, в первую очередь детей и молодёжи, к занятию физкультурой и массовым спортом; повышение доступности спортивных объектов, в том числе для людей, живущих в сельской местности, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



#спорт #строительство


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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