Сравнение демо «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5





Unreal Engine 5 позволит задать новый уровень графики на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. В этом сегодня смогли убедиться все обладатели новых консолей, бесплатно опробовав техническое демо «Матрица: Пробуждение». На канале ElAnalistaDeBits появилось сравнение работы «Матрица: Пробуждение» на игровых приставках Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5.

Приведем основные детали из этого сравнения, которые позволяют оценить работу Unreal Engine 5 в «Матрица: Пробуждение» на новых консолях:

На Xbox Series X и Playstation 5 динамическое разрешение 1620p, обычно демо работает в 1404p. На Xbox Series S динамическое разрешение 1080p, обычно демо работает в 828p. Игра стремится к 30 FPS.Технология Lumen Unreal Engine 5 используется для глобального освещения и отражений. На Xbox Series S более низкое разрешение отражений и теней, большее количество шумов, чем на старших консолях.Используется Chaos — это новый движок физики и разрушения от Unreal Engine 5. Удары по машинам дают очень хорошие результаты, но они сильно влияют на производительность. Во время вождения и ударов частота кадров может падать до 20 в секунду.Присутствует новая система виртуализации геометрии (Nanite). Xbox Series S также показывает более низкую конфигурацию в этом параметре.Время загрузки самое быстрое на Xbox Series S, за ним следуют Playstation 5 и Xbox Series X — отставая на десятые доли секунды.Частота кадров в киношных сценах падает до 24/25 кадров в секунду на всех трех платформах.Во время игры у Xbox Series S и Playstation 5 более стабильная частота кадров, чем у Xbox Series X.Качество текстур примерно одинаковое на всех трех платформах.Расстояние прорисовки немного меньше на Xbox Series S.

Ниже можно посмотреть подробное сравнение «Матрица: Пробуждение» на трех консолях нового поколения:

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