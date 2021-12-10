Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сравнение демо «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5

Сравнение демо «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5


Unreal Engine 5 позволит задать новый уровень графики на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. В этом сегодня смогли убедиться все обладатели новых консолей, бесплатно опробовав техническое демо «Матрица: Пробуждение». На канале ElAnalistaDeBits появилось сравнение работы «Матрица: Пробуждение» на игровых приставках Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5.

Приведем основные детали из этого сравнения, которые позволяют оценить работу Unreal Engine 5 в «Матрица: Пробуждение» на новых консолях:



На Xbox Series X и Playstation 5 динамическое разрешение 1620p, обычно демо работает в 1404p. На Xbox Series S динамическое разрешение 1080p, обычно демо работает в 828p. Игра стремится к 30 FPS.



Технология Lumen Unreal Engine 5 используется для глобального освещения и отражений. На Xbox Series S более низкое разрешение отражений и теней, большее количество шумов, чем на старших консолях.



Используется Chaos — это новый движок физики и разрушения от Unreal Engine 5. Удары по машинам дают очень хорошие результаты, но они сильно влияют на производительность. Во время вождения и ударов частота кадров может падать до 20 в секунду.



Присутствует новая система виртуализации геометрии (Nanite). Xbox Series S также показывает более низкую конфигурацию в этом параметре.



Время загрузки самое быстрое на Xbox Series S, за ним следуют Playstation 5 и Xbox Series X — отставая на десятые доли секунды.



Частота кадров в киношных сценах падает до 24/25 кадров в секунду на всех трех платформах.



Во время игры у Xbox Series S и Playstation 5 более стабильная частота кадров, чем у Xbox Series X.



Качество текстур примерно одинаковое на всех трех платформах.



Расстояние прорисовки немного меньше на Xbox Series S.

Ниже можно посмотреть подробное сравнение «Матрица: Пробуждение» на трех консолях нового поколения:


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Борис Корчевников согласился жениться на пожилой актрисе
Борис Корчевников согласился жениться на пожилой актрисе
Мария Голубкина призналась, что хотела родить пятнадцать детей
Мария Голубкина призналась, что хотела родить пятнадцать детей
Дана Борисова жестко высказалась о Татьяне Булановой
Дана Борисова жестко высказалась о Татьяне Булановой
Татьяна Васильева высказалась о романах Прохора Шаляпина со старушками
Татьяна Васильева высказалась о романах Прохора Шаляпина со старушками
Анастасия Волочкова подставила себя вместо друзей
Анастасия Волочкова подставила себя вместо друзей
Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни разводится с женой
Григорий Лепс после 20 лет семейной жизни разводится с женой
«Настоящий Next-gen»: геймплей демо-версии «Матрица: Пробуждение»
«Настоящий Next-gen»: геймплей демо-версии «Матрица: Пробуждение»
Сегодня Xbox проведет ID@Xbox Gathering с новыми игровыми анонсами
Сегодня Xbox проведет [email protected] Gathering с новыми игровыми анонсами
A Plague Tale: Requiem: новые скриншоты и описание игры — в Game Pass в день релиза
A Plague Tale: Requiem: новые скриншоты и описание игры — в Game Pass
Rumbleverse — новая «королевская битва» от Epic Games
Rumbleverse — новая «королевская битва» от Epic Games
Сравнение демо «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5
Сравнение демо «Матрица: Пробуждение» на Xbox Series X, Xbox Series S
Tunic выходит 16 марта 2022 года, игру сейчас можно опробовать бесплатно
Tunic выходит 16 марта 2022 года, игру сейчас можно опробовать

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Библия о конце света: признаки апокалипсиса
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком

Еще по теме

Мощь Unreal Engine 5 на Xbox Series X | S в бесплатной демонстрации «Матрица: Пробуждение»
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Сравнение графики Call of Duty Vanguard на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5