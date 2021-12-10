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Starfield для Xbox и PC не получит полную русскую локализацию

Starfield для Xbox и PC не получит полную русскую локализацию


Несколько месяцев назад в рамках Tokyo Game Show руководитель Bethesda Тодд Говард объявил, что игра Starfield получит полную японскую локализацию. Похоже, что игроков в России полная локализация не ждет.

Сегодня в Steam появилась страница игры Starfield. Согласно информации на этой странице, игра Starfield не получит полную русскую локализацию — игроков в России ждет перевод на русский язык только интерфейса и субтитров. Официально эта информация пока не подтверждена, но подобным образом за несколько месяцев до релиза стало известно, что Halo Infinite будет лишена русской локализации (в плане озвучки), что и подтвердилось с релизом игры.


Напомним, что Starfield является эксклюзивом Xbox — игра выходит на Xbox Series X | S и PC в конце следующего года — 11 ноября 2022 года. Сразу после релиза игра будет доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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