Студенты педагогических специальностей покажут мастерство на профессиональных конкурсах в Забайкалье

Традиционный фестиваль-конкурс педагогического мастерства среди студентов педагогических специальностей «Ступени мастерства» и первый конкурс «Лучший молодой преподаватель ЗабГУ – 2021» пройдут с 13 по 16 декабря в Забайкальском госуниверситете. Они будут посвящены 100-летию высшего образования в Забайкалье. Об этом сообщает Министерство образования и науки Забайкальского края.

Конкурсная программа, поделенная на индивидуальное и командное первенство, включает самопрезентацию «#ЯЖУЧИТЕЛЬ», интеллектуальный этап в формате педагогического онлайн-квиза, подготовку видеороликов, популяризирующих профессию, решение педагогического кейса «Зачем получать образование?», а также разработку и проведение учебного занятия и мастер-класса.

В этом году в рамках фестиваля впервые пройдет конкурс «Лучший молодой преподаватель ЗабГУ – 2021». Его участниками станут пять педагогов в возрасте до 35 лет. Они представят эссе «Высшее образование в России: реальность и перспективы» и визитку «Автопортрет на тему «Молодой преподаватель: ошибки и успехи». Тестирование включает 40 заданий различного типа по педагогике, а также по истории высшего образования в России и Забайкалье. Кроме того, преподаватели проведут учебное занятие и мастер-класс «Знаю сам и научу другого».