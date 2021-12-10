Суд в Лондоне разрешил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. Там ему грозит более 170 лет заключения

Вадим Карасев

Аппеляционный суд Англии и Уэльса разрешил выдать основателя сайта WikiLeaks, 50-летнего Джулиана Ассанжа, Вашингтону. Таким образом, в Британии удовлетворили апелляцию представителей США, требовавших разрешить экстрадицию. В Америке Ассанжа обвиняют в нарушении законодательства о шпионаже и раскрытии секретной информации. В общей сложности по этим статьям ему грозит тюремное заключение сроком более чем в 170 лет.

Защита Ассанжа имеет право опротестовать это решение. Невеста журналиста Стелла Морис уже заявила, что в ближайшее время такая апелляция будет подана адвокатами. Судебное производство возвращено в нижестоящий Вестминстерский суд, который ранее отказал в выдаче Ассанжа.

Напомним, что с 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году он был задержан и помещен в тюрьму, после того как власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своем посольстве в Великобритании.





Джулиан Ассанж

После оглашения результата заседания суда в Лондоне начались протесты сторонников Ассанжа. Осудили снятие запрета на экстрадицию и в организации "Репортеры без границ".

Мы осуждаем сегодняшнее решение Высокого суда Великобритании разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Мы убеждены, что Джулиан Ассанж стал жертвой своего вклада в журналистику,

— написал в твиттере генсекретарь организации Кристоф Делуар.





Прокомментировали новость уже и в российском МИДе.

Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема,

— написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, что Джулиан Ассанж стал известен благодаря расследованиям его сайта WikiLeaks. Там, в том числе, публиковали секретные документы Пентагона, связанные с войнами США в Афганистане и Ираке. Одним из самых громких расследований стало разоблачение расстрела мирных жителей. Среди информаторов Ассанжа были Эдвард Сноуден и Челси Мэннинг (ранее Брэдли Мэннинг). После сотрудничества с WikiLeaks Сноуден был вынужден покинуть США и скрываться. Мэннинг был арестован и приговорен к тюремному заключению.

Надя Бесчетникова