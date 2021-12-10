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Таисия Повалий поделилась фото в день рождения, на котором ее трудно узнать

Таисия Повалий поделилась фото в день рождения, на котором ее трудно узнать
Певица Таисия Повалий сегодня отмечает 57-летие. Артистка не скрывает, что делает уколы красоты, и поэтому довольна своей внешностью. Таисия Повалий сегодня отмечает день рождения. По случаю праздника артистка опубликовала кадр, на котором её с трудом можно узнать. Как видно, 57-летняя именинница в погоне за молодостью круто изменила свою внешность. Глупо было бы скрывать от публики факт вмешательств, поэтому Повалий сама рассказала поклонникам, почему выглядит гораздо моложе.
Таисия Повалий «57!!!! 💪🌟🌈💫Ну и что, что уколы красоты на лице. Зато как выгляжу 😜❤️🔥❤️🔥❤️🔥», — прокомментировала фото Повалий. Коллеги и друзья поздравляют артистку и поражаются переменам в её внешнем виде. «Таечка, красотка, с Днем рождения! ❤️🎁😘», поздравила коллегу Валерия. «С днём рождения, Тая! Успехов и всех благ 🌺🌺🌺😘🎉🎉🎉» пожелал Игорь Гуляев. Помимо уколов красоты певица, как считают эксперты, неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. Недавно специалисты оценили, сколько раз Повалий ложилась под нож.
«Делала нос, брови, блефаропластику — подтяжку век. Может быть, чуть подкорректировала нижнюю губу. Лицо Повалий надо было сильно переделывать, чтобы оно стало более симметричным и привлекательным. Когда работы много — трансформации заметны. Теряется естественность. Повалий выглядит не очень натурально», — цитирует экспертов «Пятый канал». Напомним, что недавно на пластическую операцию решилась и Ирина Дубцова. Она избавилась от большой груди и имплантов. Артистка изменила размер бюста много лет назад — после рождения сына. За это время она поняла, что она совершила ошибку, и ей не стоило менять природные данные.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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